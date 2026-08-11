Champions League | Panameños César Blackman y Cristian Martínez avanzan a playoffs

Slovan Bratislava se mete a los playoffs de la Champions League: El equipo de Yaya Touré vence 2-0 a Mjällby.

Panamá/El Slovan Bratislava selló su clasificación a la ronda de playoffs de la UEFA Champions League (UCL) tras imponerse con autoridad 2-0 al Mjällby AIF de Suecia en el partido de vuelta.

Con un marcador global de 4-1, el conjunto eslovaco extendió el impecable e invicto arranque del legendario marfileño Yaya Touré en el banquillo, sumando seis partidos sin conocer la derrota (5 victorias y 1 empate).

En este partido los panameños César Blackman y Cristian Martínez jugaron, el "blaki" jugó los 90 minutos mientras que el "fulo" ingresó al minuto 59.

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Mjällby presionó primero, pero la zaga eslovaca resistió

El impulso del Mjällby —campeón sueco hace unos 10 meses— parecía haberse diluido tras registrar apenas una victoria en sus 11 compromisos previos a esta eliminatoria decisiva en la capital eslovaca. Sin embargo, los visitantes iniciaron el encuentro con determinación en busca de la remontada.

Las primeras oportunidades del partido llegaron a través de Tom Pettersson y Áki Samuelsen, seguidas por un peligroso cabezazo de Villiam Granath que rozó el travesaño del arco local.

A pesar de la ventaja 2-1 obtenida en el choque de ida, el Slovan no se apresuró. La primera ocasión clara de los locales llegó por intermedio de Mykola Kukharevych, cuyo disparo a bocajarro fue desviado al tiro de esquina por el guardameta Robin Wallinder. Antes del descanso, Suleiman Camara también inquietó el marco sueco con un remate envenenado, cerrando una primera parte frustrante para un Mjällby que no logró efectuar disparos entre los tres palos del portero Dominik Takáč.

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Con sello gambiano: Camara y Yirajang sentenciaron la eliminatoria

En el complemento, la dinámica del partido favoreció por completo a los dirigidos por Yaya Touré, quienes abrieron el marcador al minuto 47'. El atacante gambiano Suleiman Camara realizó una gran maniobra individual desde la banda izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un potente derechazo inalcanzable para Wallinder, colocando el 3-1 en el marcador global.

El Mjällby intentó reaccionar de inmediato con un disparo desviado de Jeppe Kjær que Takáč envió por encima del travesaño, pero las esperanzas del cuadro 'Gulsvart' quedaron sepultadas al minuto 78'. Alasana Yirajang, convirtiéndose en el segundo gambiano de la noche en anotar, aprovechó los espacios por la banda izquierda para definir con absoluta frialdad de derecha ante la salida del arquero rival y decretar el 2-0 definitivo.

Camino despejado rumbo a la fase de liga de la Champions League

Con este resultado, el equipo dirigido por Karl Marius Aksum quedó eliminado de la Champions League y deberá conformarse con disputar la ronda de playoffs de la UEFA Europa League, donde se medirá al perdedor de la llave entre el Pafos y el Red Bull Salzburgo.

Por su parte, 'Los Belasí' lograron su séptima victoria en los últimos ocho partidos disputados en casa en fases clasificatorias de la Champions. Un triunfo frente al Celje de Eslovenia en la ronda de playoffs le daría al equipo de Yaya Touré el boleto definitivo a la fase de liga de la máxima competición europea.

Con información de Flashscore