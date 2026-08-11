Serie del Caribe Kids 2026| Panamá considera hacer ajustes para su segundo juego del certamen

Panamá vs Puerto Rico. Sintoniza este partido de la Serie del Caribe Kids 2026 el miércoles 12 de agosto a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Después de caer en su debut ante República Dominicana, la representación de Panamá se enfoca en su siguiente partido de la Serie del Caribe Kids 2026 que será ante Puerto Rico. Para ese cotejo, el conjunto istmeño no descarta hacer variaciones que les permitan mejorar su desempeño en el terreno de juego.

Claudino Hernández, asistente del elenco panameño, manifestó que que el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de "hacer algunos ajustes" en la alineación titular para el duelo contra el colectivo puertorriqueño.

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"Hay algunos peloteros que vienen por primera vez a este torneo y se notaron un poquito nerviosos, pero vamos a hacer los ajustes necesarios para obtener este triunfo que es muy importante para nosotros y mantenernos ahí en la tabla", expresó Hernández en declaraciones a los medios oficiales de Probeis (Liga Profesional de Béisbol de Panamá).

Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en el certamen, realizaron este martes un entrenamiento con el propósito de corregir los errores cometidos en el primer juego ante República Dominicana el que terminó con derrota de 2 carreras por 5.

"Pienso que no tuvimos la oportunidad esa del batazo con hombres en base y República Dominicana se nos adelantó haciendo las carreras", comentó Hernández sobre el encuentro realizado el lunes 10 de agosto.

Durante el entrenamiento de este martes se hizo énfasis en el trabajo defensivo y en el bateo. Además que se afinaron algunos aspectos del pitcheo.

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Hernández puntualizó que el objetivo del equipo panameño se mantiene que es el de avanzar a las semifinales en la mejor posición posible.

Panameños y puertorriqueños jugarán este miércoles a las 4:00 p.m. (hora panameña).