Serie del Caribe Kids calendario | Conoce cuándo vuelve a jugar Panamá y quién será su rival

Panamá pasa página tras caer ante República Dominicana y afina detalles en su día de descanso en la Serie del Caribe Kids 2026.

Panamá/Luego de un complicado debut en la Serie del Caribe Kids Nayarit 2026, donde cayó 5-2 ante República Dominicana, la selección de Panamá aprovecha este martes su jornada de descanso en el calendario para ajustar piezas y reenfocar la estrategia de cara a sus próximos compromisos.

El equipo representado por los Federales de Chiriquí no perdió tiempo y saltó al terreno desde muy temprano en suelo mexicano para corregir los fallos cometidos en el estreno.

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Trabajo temprano: Ajustes en defensa, bateo y bullpen

La dirigencia y el cuerpo técnico panameño concentraron la sesión matutina de este martes en trabajar de forma específica en tres áreas clave que condicionaron el resultado frente a la escuadra dominicana:

Fundamento defensivo: Ajustes en la cobertura del cuadro interior y comunicación en los jardines.

Ajustes en la cobertura del cuadro interior y comunicación en los jardines. Oportunismo con el madero: Práctica de bateo enfocada en la selección de pitcheos y producción de carreras con hombres en posición anotadora.

Práctica de bateo enfocada en la selección de pitcheos y producción de carreras con hombres en posición anotadora. Ajustes en el bullpen: Trabajo técnico con los relevistas para afianzar el control de la zona de strike en episodios apretados.

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El próximo reto: Puerto Rico en la mira

Tras la jornada libre de este martes, Panamá volverá a la acción en el "Coloso del Pacífico" de Nayarit este miércoles 12 de agosto, cuando enfrente a la novena de Puerto Rico a partir de las 4:00 p.m.

Una victoria ante el cuadro boricua resultará fundamental para que la representación canalera mantenga vivas sus aspiraciones de clasificación dentro del grupo.

Panorama del torneo en Nayarit 2026

La Serie del Caribe Kids 2026, que reúne a lo mejor de la categoría en la región caribeña y se celebra en Nayarit, México, se extenderá hasta el próximo domingo 16 de agosto, día en que se disputará la gran final y se coronará al nuevo campeón del certamen.

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