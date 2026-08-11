Ganaderos respaldan aumento de penas por hurto pecuario

Las provincias de Chiriquí, Los Santos y Veraguas concentran la mayor cantidad de casos reportados por el sector.

Provincia de Veraguas./La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) acogió de manera positiva las nuevas penas agravadas para el delito de hurto pecuario, luego de la aprobación de una legislación que aumenta las sanciones para quienes incurran en este delito. El sector espera que la medida contribuya a reducir la incidencia de estos casos.

De acuerdo con registros de la Anagan, se reportan más de mil reses hurtadas por año. Chiriquí se mantiene como la provincia con mayor incidencia, seguida de Los Santos y Veraguas. En tanto, Panamá Oeste, que anteriormente registraba una alta cantidad de casos, actualmente figura entre las provincias con menor incidencia.

Samuel Vernaza, presidente de Anagan, explicó que la nueva ley fue impulsada por el diputado Orlando Carrasquilla y que, con esta legislación, el hurto pecuario se vincula al crimen organizado, considerado como asociación ilícita. Señaló que este delito contemplaba penas de entre seis y ocho años de prisión. Con los agravantes establecidos en la nueva legislación, estas condenas podrían incrementarse hasta en 12 años adicionales, alcanzando penas de hasta 24 años.

Entre los nuevos agravantes se contempla el hurto de animales que se encuentren bajo tratamiento veterinario, la sustracción de aretes o mecanismos electrónicos utilizados para su control y el robo de animales de alta genética con fines reproductivos.

El presidente de Anagan destacó que ya se han registrado condenas ejemplares durante los últimos meses y sostuvo que estas medidas buscan enviar un mensaje claro a quienes cometen este tipo de delitos.

Con información de Ney Castillo.