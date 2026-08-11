Cuarto Puente| Cierre parcial en la carretera Panamericana desde el 14 de agosto

El cierre será por un mes.

Panamá/El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) realizará un cierre parcial en la carretera Panamericana, a la altura de la estación Puma de Rodman, en dirección hacia La Chorrera cabecera.

La medida se aplicará desde el 14 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El cierre se debe a trabajos de reubicación eléctrica correspondientes al proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá.

El consorcio recomendó a los conductores transitar con precaución, mantener la distancia reglamentaria, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal autorizado y de la Policía de Tránsito.

Para obtener más información, está habilitado el número 6944-9674 y la cuenta de Instagram @cpcp_oficial.