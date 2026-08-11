Publio De Gracia enfrenta audiencia de garantías por enriquecimiento injustificado

El exadministrador de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, fue trasladado al Sistema Penal Acusatorio para enfrentar audiencia de control de garantías por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De Gracia fue aprehendido la mañana de este lunes 10 de agosto en un operativo realizado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en la operación Cuestor. Las investigaciones están ligadas a una presunta lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39.

Se espera que en esta audiencia se legalice o no su aprehensión, se imputen los cargos solicitados por la fiscalía y se establezcan las medidas cautelares correspondientes.

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