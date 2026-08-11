Condenan a ocho años de prisión a un hombre detenido con un arma y 41 municiones

El caso se remonta al 27 de junio de 2025 , cuando el hombre fue aprehendido tras una persecución policial en el corregimiento de la 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Panamá/Un hombre fue condenado a 96 meses de prisión, equivalentes a ocho años, por el delito de posesión y tráfico de armas y explosivos.

El Ministerio Público, a través de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró un veredicto de culpabilidad contra el sentenciado.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales, así como evidencias materiales y alegatos de clausura que demostraron la responsabilidad penal del hombre. La sentencia fue dictada durante una audiencia celebrada el 7 de agosto de 2026.

El caso se remonta al 27 de junio de 2025, cuando el hombre fue aprehendido tras una persecución policial en la calle Divino Niño Jesús, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Según la Procuraduría, el sentenciado tenía en su poder de manera ilícita una pistola, dos proveedores y 41 municiones.