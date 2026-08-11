Mina de cobre: Moltó recorre municipios mineros para recoger inquietudes de trabajadores y autoridades locales

Las autoridades plantearon, además, la urgencia de agilizar el uso de los recursos provenientes de las regalías del concentrado de cobre exportado y solicitaron acompañamiento para fortalecer la capacidad de los municipios para ejecutar esos fondos y convertirlos en obras concretas para sus habitantes.

Como parte del trabajo que avanza la Comisión Interministerial encargada de presentar conclusiones técnicas que permitan tomar decisiones sobre el futuro de la actividad minera, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, realizó un recorrido por los tres municipios para conocer de primera mano la realidad de sus trabajadores, comunidades y proveedores.

El propósito de la gira fue conocer la realidad que viven las comunidades de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada y escuchar a los trabajadores y autoridades locales para luego llevar sus planteamientos al análisis de la Comisión Interministerial.

La primera parada fue en Donoso, donde Moltó conversó con trabajadores de la mina que compartieron sus experiencias, preocupaciones y lo que esta actividad representa para ellos, sus familias y las comunidades de la zona.

Durante el encuentro fue informado de que la actividad actualmente autorizada por el Gobierno genera 3,200 empleos directos y más de 3,000 indirectos. Más del 91% de la fuerza laboral es panameña, el 48% proviene de los municipios aledaños y el 17% son mujeres con formación profesional y técnica”, informó el Ministerio de Comercio e Industrias en un comunicado.

Para el titular de Comercio e Industrias, escuchar a los trabajadores y conocer sus historias permite dimensionar el capital humano que se ha formado alrededor de esta actividad, siendo estos panameños que se han preparado y sostienen a sus familias con su trabajo.

Posteriormente, se trasladó al distrito de Omar Torrijos Herrera, en donde se reunió en Coclesito con autoridades locales, quienes le expusieron la realidad económica y social de sus comunidades, una situación que se ha hecho más difícil desde finales de 2023 y que se suma a necesidades de infraestructura, servicios y oportunidades acumuladas durante años.

Las autoridades plantearon, además, la urgencia de agilizar el uso de los recursos provenientes de las regalías del concentrado de cobre exportado y solicitaron acompañamiento para fortalecer la capacidad de los municipios para ejecutar esos fondos y convertirlos en obras concretas para sus habitantes.

Moltó señaló que se lleva las impresiones, solicitudes y el diagnóstico compartido por las autoridades sobre la situación de los municipios y sus habitantes. Reiteró que existe una instrucción precisa del presidente José Raúl Mulino de que estas comunidades sean una prioridad y estén en el centro de cualquier solución.

En línea con esa instrucción, Moltó indicó que una de las prioridades es lograr que los recursos provenientes de las regalías puedan ser utilizados cuanto antes por los municipios en obras que beneficien directamente a sus habitantes.

La gira continuó en La Pintada, donde Moltó se reunió en el Mercado Municipal con miembros de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (Apimpa), quienes le contaron las dificultades que han enfrentado para mantener sus negocios y los empleos que generan.

De acuerdo con el MICI, el 68% de los proveedores son pequeñas y medianas empresas de los municipios. Durante el encuentro explicaron que el procesamiento del material ya extraído, autorizado por el Gobierno, les ha permitido mantener parte de su actividad y conservar empleos.

El jefe de Comercio e Industrias destacó que se debe evaluar la situación de las familias que dependen de los ingresos de la actividad en la Comisión Interministerial al momento de presentar sus propuestas.

Según el Ministerio de Comercio e Industrias, esta gira dejó una visión más cercana de la realidad social y económica de estos municipios y reafirmó una prioridad del Gobierno: que las decisiones que se adopten consideren primero a las personas, las familias y las comunidades directamente vinculadas a esta realidad.

El equipo ministerial que analiza este tema está encabezado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Ambiente, Juan Carlos Navarro; y Felipe Chapman de Economía y Finanzas.

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