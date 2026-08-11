Luego de la participación de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los estudios de TVN Noticias estuvo la presidenta del Comité Olímpico de Panamá Damaris Young donde hizo un balance del trabajo realizado por el Team Panamá en Santo Domingo.

Panamá/Luego de la participación de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, estuvo en los estudios de TVN Noticias para realizar un balance de la actuación del Team Panamá en esta importante cita deportiva regional.

Young destacó el trabajo realizado por los atletas panameños durante la competencia, así como los resultados obtenidos en las diferentes disciplinas. La dirigente también valoró el esfuerzo y compromiso demostrado por la delegación nacional, que representó al país en Santo Domingo.

Durante su participación en TVN Noticias, la presidenta del COP abordó además los principales retos y aprendizajes que dejó la participación de Panamá en los Juegos, con la mirada puesta en continuar fortaleciendo el deporte nacional y brindar mejores condiciones a los atletas de cara a futuras competencias internacionales.