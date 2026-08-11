Pandeportes dice estar listo para auditoría de la Contraloría de proyectos adjudicados en la administración de Héctor Brands

Previamente, la Contraloría General de la República anunció que había ordenado auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas sobre proyectos de infraestructura deportiva.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que brindará plena colaboración a la Contraloría General de la República ante el próximo inicio de un proceso de auditoría a la institución.

La reacción surge luego que la Contraloría comunicara el inicio de este proceso de fiscalización. Pandeportes señaló que respeta las funciones constitucionales y legales del ente fiscalizador y aseguró que facilitará el acceso a la información requerida.

Según la institución, pondrá a disposición de los equipos auditores los expedientes administrativos, documentación técnica y financiera, así como cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la auditoría.

Pandeportes sostuvo además que los proyectos deportivos que actualmente desarrolla continúan avanzando de acuerdo con las distintas etapas establecidas en la normativa de contratación pública y bajo los mecanismos de control correspondientes.

La entidad reiteró que mantendrá una política de colaboración con los organismos de control del Estado y aseguró que atenderá el proceso de fiscalización con apertura y transparencia.

Previamente, la Contraloría anunció que había ordenado auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas sobre proyectos de infraestructura deportiva.

La primera revisión se concentrará en el contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, provincia de Coclé, aprobados en la administración pasada.

El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A. De acuerdo con datos publicados por Pandeportes en 2022, el contrato de cuatro de las nueve canchas alcanzó los $3,036,694.36, bajo la administración de Héctor Brands.

Los auditores examinarán la ejecución del contrato, sus modificaciones, adendas, ampliaciones de plazo, pagos, liquidaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas con las obras.

La revisión también abarcará expedientes administrativos, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio y estados de pago para determinar si los procedimientos se ajustaron a la ley y si los fondos públicos fueron administrados correctamente.

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