Canal de Panamá reporta falla eléctrica en la potabilizadora de Mendoza; producción de agua está suspendida

Por el momento, la entidad no ha informado una hora estimada para la normalización de las operaciones de la planta.

El Canal de Panamá informó que la producción de agua potable en la planta potabilizadora de Mendoza, en la provincia de Panamá Oeste, se encuentra temporalmente suspendida debido a un incidente eléctrico registrado aproximadamente a las 5:30 a.m. de este martes 11 de agosto.

De acuerdo con la entidad, la estación de bombeo de la planta se encuentra actualmente sin suministro eléctrico, lo que impide mantener la producción de agua potable.

Personal técnico del Canal de Panamá realiza una evaluación continua de la situación y ejecutará las acciones necesarias para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

El Canal indicó que mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de los trabajos y la reanudación del servicio.

Por el momento, la entidad no ha informado una hora estimada para la normalización de las operaciones de la planta.

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