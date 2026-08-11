¿Subirá el precio del pescado? Esto dicen los pescadores artesanales

Los representantes del sector aseguran que han intentado acercarse en reiteradas ocasiones a las autoridades para plantear sus necesidades.Sin embargo, afirman que continúan asumiendo prácticamente solos los costos de la actividad.

El aumento del combustible y los efectos del cambio climático están elevando los costos que enfrentan los pescadores artesanales en Panamá. Las jornadas de pesca ahora requieren recorrer más millas y permanecer más días en el mar, lo que incrementa el gasto en combustible y otros insumos.

Desde el muelle fiscal o Puerto Panamá, TVN Noticias conversó con representantes del sector para conocer cómo esta situación podría impactar la pesca y los precios de los productos del mar.

Los pescadores aseguran que las condiciones climáticas han provocado que algunas especies se encuentren más alejadas de las zonas donde tradicionalmente eran capturadas.

Esto obliga a las embarcaciones a recorrer mayores distancias y permanecer más tiempo en el mar.

"El cambio climático tiene incidencia en lo que es la pesca", explicó Santiago, representante del sector pesquero.

Según detalló, el aumento de las temperaturas obliga a los pescadores a buscar o faenar en zonas más distantes, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible y gastos de avituallamiento.

Pero a esto se suma el incremento del precio del combustible.

Actualmente, los pescadores consultados señalan que el galón ronda los 4.51 dólares, mientras que el subsidio estatal representa aproximadamente 53 dólares semanales, una ayuda que consideran insuficiente frente a los costos reales de operación.

"Una embarcación no anda en mínimo de 100 galones", explicó Santiago, al señalar que el subsidio no cubre las necesidades de una jornada completa de pesca.

Además, denuncian dificultades para acceder al beneficio en algunas estaciones.

"Muchas veces también tenemos otro problema: cuando tú vas a las estaciones donde supuestamente vas a recibir el subsidio, no aparece en el sistema o no está registrado", afirmó.

Hasta 1,800 dólares por viaje

El impacto se refleja directamente en la inversión que deben realizar antes de salir al mar. Jesús Morales, presidente de la Federación Nacional de Pescadores, aseguró que actualmente dos embarcaciones pueden requerir entre 1,700 y 1,800 dólares en insumos, especialmente cuando se trata de viajes hacia Darién.

En marzo, representantes del sector habían reportado gastos cercanos a 1,300 dólares.

Ahora el costo aumentó entre 400 y 500 dólares, según los pescadores.

Subió ya casi 500 dólares más. Aumentó el precio del combustible, aumenta el precio del aditivo y la canasta básica también ha aumentado", señaló Morales.

El panorama obliga a los pescadores a trabajar más días para obtener una producción que permita cubrir los gastos.

Más días en el mar

Los pescadores explican que anteriormente algunas jornadas podían durar entre cinco y seis días. Ahora, debido a las condiciones del mar y la ubicación de las especies, pueden permanecer 12 o hasta 13 días antes de regresar a puerto.

"Los productos ya no están de que tú ibas en 5 o 6 días y podías regresar a puerto tranquilo, pero ya ahora estamos haciendo 12, 13 días y es ahí donde está el gasto más grande", explicó uno de los representantes.

Entre los productos que continúan llegando a los mercados están la sierra, cojinúa, pargo blanco y pargo rojo, aunque los pescadores reconocen que la cantidad no es la esperada.

Estos productos, aseguran, siguen siendo de los más buscados por los consumidores.

¿Subirá el precio del pescado?

Aunque los costos de producción han aumentado, los representantes del sector no se atreven a pronosticar un incremento de los precios de los productos del mar. Explican que los precios dependen principalmente de la oferta y la demanda.

De cara a los últimos meses del año, cuando tradicionalmente aumenta el consumo de pescado, los pescadores esperan aprovechar la mayor demanda para obtener mejores ingresos, pero aseguran que actualmente los precios se mantienen bajos.

"Nosotros no podemos dar con exactitud que los precios vayan a aumentar en el producto del mar", manifestó Morales.

Pescadores piden apoyo

Los representantes del sector aseguran que han intentado acercarse en reiteradas ocasiones a las autoridades para plantear sus necesidades.Sin embargo, afirman que continúan asumiendo prácticamente solos los costos de la actividad.

"Nosotros somos nuestros mismos benefactores, somos nosotros. Nuestros mismos empresarios somos nosotros y nuestros mismos financieros somos nosotros", expresó Morales.

Mientras tanto, los pescadores continúan saliendo al mar, recorriendo mayores distancias y aumentando sus jornadas para garantizar el abastecimiento.

Por ahora, el consumidor no enfrenta un aumento definido en el precio del pescado, pero los pescadores advierten que el combustible, el cambio climático y el aumento de los costos de operación mantienen al sector bajo presión.

Información de Heydie Leane Moran