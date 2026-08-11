¿Ya lo usó? Así es el nuevo bus eléctrico que recorre el Casco Antiguo

La ruta C982, que conecta el Metro de 5 de Mayo con el Casco Antiguo, incorpora buses eléctricos con capacidad para hasta 60 pasajeros y siete cámaras de seguridad.

A simple vista puede parecer otro autobús, pero una vez que arranca, la diferencia se hace evidente.

El silencio es una de las principales características de esta unidad.

"Hay una gran diferencia entre un bus de combustible y un bus eléctrico. (...) Aparte de que es un bus que no emite gases por no ser de combustión", explicó Juan Yau, director de logística de MiBus.

Según MiBus, mientras un bus de combustible puede generar entre 70 y 85 decibeles, esta unidad produce alrededor de 60 decibeles, una diferencia que se percibe especialmente durante el recorrido.

Pero el silencio no es la única novedad.

Estas unidades cuentan con siete cámaras: cinco ubicadas en el interior y dos en el exterior, lo que permite reforzar el monitoreo y la seguridad durante el servicio.

"Esto definitivamente le da a nuestros usuarios y para nosotros un mayor seguimiento, un mayor control y, por supuesto, la seguridad y tranquilidad de que nosotros estamos monitoreando estos buses en cada momento", señaló Chau.

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MÁS ESPACIO PARA LOS USUARIOS

La unidad también representa un cambio en capacidad frente al autobús mediano que anteriormente prestaba el servicio.

El bus eléctrico tiene 8.9 metros de largo, 2.40 metros de ancho y 3.2 metros de alto, además de 19 asientos y capacidad para transportar hasta 60 pasajeros.

Con la incorporación de estas unidades, MiBus busca responder a la demanda de una ruta que conecta directamente con uno de los puntos turísticos y comerciales más visitados de la capital.

Una usuaria que abordó el autobús destacó la comodidad y el ahorro que representa frente a otras alternativas de transporte.

"Es magnífico, es más grande, hay más espacio. Para mi concepto, es una ventaja para la economía de uno, porque a veces teníamos que ir en taxi para entrar y viceversa. Con esto nos da ventaja de que nos ahorramos bastante el pasaje y para mí es cómodo, cómodo y magnífico", expresó.

DISEÑADO PARA LAS CALLES DEL CASCO ANTIGUO

Y hay otro detalle que llama la atención: el tamaño de la unidad no le impide maniobrar por las calles estrechas del Casco Antiguo.

Su diseño permite realizar giros cerrados y desplazarse por sectores donde las dimensiones de otros buses podrían representar una dificultad.

La ruta C982 fue creada para conectar la estación del Metro de 5 de Mayo con el Casco Antiguo. El recorrido incluye sectores como el Mercado de Mariscos, Plaza Herrera, Plaza de Francia, Teatro Nacional, Plaza Bolívar y Barrio Chino, entre otros puntos.

Y es precisamente allí donde los pasajeros pueden comprobar otra de las diferencias: el recorrido se realiza con mucho menos ruido y sin emisiones directas del sistema de propulsión.

UNA RUTA QUE APUESTA POR LA ELECTROMOVILIDAD

MiBus había anunciado que la C982 sería su primera ruta verde, con la incorporación de buses eléctricos, como parte de su estrategia de movilidad sostenible.

Para los usuarios, la experiencia comienza desde el momento en que suben: más espacio, menos ruido y una unidad completamente nueva.

Y mientras el bus avanza por las calles del Casco Antiguo, la pregunta es si esta experiencia será el comienzo de una transformación más amplia del transporte público en Panamá.

Por ahora, quienes utilizan la C982 ya pueden comprobar la diferencia.

Información de Nicanor Alvarado