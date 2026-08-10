Evalúan nuevo toque de queda para menores en sectores de San Miguelito

La decisión aún se encuentra en evaluación y deberá considerar tanto los aspectos de seguridad como el alcance y la forma en que podría implementarse.

Ciudad de Panamá/Ante hechos recientes de homicidio, robo y hurto en los que se ha registrado la presunta participación de menores de edad, autoridades de San Miguelito analizan la posibilidad de aplicar nuevamente un toque de queda en algunos corregimientos considerados de mayor riesgo.

El jefe de la Zona Policial de San Miguelito, Javier Batista, informó que ya se han realizado nuevos acercamientos con autoridades locales para evaluar esta alternativa como una medida preventiva frente a la incidencia delictiva.

“En estos momentos está siendo analizada por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta también que hemos requerido la participación activa de otros actores, para poder que sea mucho más efectiva, de lo cual ya ha sido en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias”, indicó Batista.

La propuesta estaría dirigida principalmente a sectores identificados como peligrosos, donde se busca reforzar la vigilancia y reducir la presencia de menores de edad en las calles durante determinadas horas.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, indicó que actualmente se analiza si existen las condiciones para aplicar nuevamente un toque de queda en el distrito.

“Es una medida que nos ha solicitado la Policía Nacional, por lo que pronto nos tendrán noticias al respecto”, aseguró la alcaldesa.

La decisión aún se encuentra en evaluación y deberá considerar tanto los aspectos de seguridad como el alcance y la forma en que podría implementarse la medida en los corregimientos seleccionados.

Las autoridades mantienen conversaciones para definir posibles acciones conjuntas que permitan prevenir delitos y reforzar la protección de menores en las zonas con mayor incidencia delictiva.