Joven muere durante asalto en una casa de alquiler en Gorgona, Chame

Durante el asalto, uno de los jóvenes fue impactado con arma de fuego, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte

Un joven de aproximadamente 23 años murió el pasado fin de semana tras recibir un disparo durante un asalto registrado en una residencia de alquiler ubicada en Gorgona, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba junto a un grupo de aproximadamente 16 personas que participaban de una reunión en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando tres hombres encapuchados ingresaron a la vivienda y despojaron de sus pertenencias a los presentes.

Durante el asalto, uno de los jóvenes fue impactado con arma de fuego, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte.

Información preliminar indica que las personas que se encontraban en la residencia serían procedentes de la provincia de Coclé.

Hasta el momento, no se reportan personas aprehendidas por este hecho, de acuerdo con información policial.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar la identidad de los responsables y establecer las circunstancias que rodearon el homicidio.