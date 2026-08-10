Ordenan evacuar el Centro de Salud de Montijo tras agravarse daños por el sismo

Ordenan evacuar el Centro de Salud de Montijo tras agravarse daños por el sismo
10 de agosto 2026 - 18:28

Ordenan evacuar el Centro de Salud de Montijo tras agravarse daños por el sismo

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