Detienen en Italia a Valter Lavitola; lo vinculan a supuesto atentado contra un periodista

El nombre de Lavitola también es conocido en Panamá por la investigación internacional relacionada con el contrato suscrito durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli con el conglomerado italiano Finmeccanica, actualmente Leonardo.

El empresario italiano Valter Lavitola fue detenido hoy en Italia por orden del Juzgado de Instrucción de Roma, quien dispuso su prisión preventiva por su presunta vinculación con el ataque perpetrado en octubre de 2025 frente a la residencia del periodista y presentador del programa Report, Sigfrido Ranucci.

La investigación de la Fiscalía de Roma, según reportan medios italians, sostiene que Lavitola habría actuado como presunto autor intelectual del atentado, que, según la hipótesis de los investigadores, no tenía como propósito causar la muerte del periodista, sino intimidarlo y, al mismo tiempo, favorecer su eventual incursión en la política.

También puedes leer: Publio De Gracia, exdirector de la DGI es aprehendido por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

De acuerdo con la orden judicial, citada por medios italianos como Il Tempo el ataque habría sido concebido para aumentar la popularidad de Ranucci y acelerar sus proyectos políticos, mientras Lavitola buscaba asegurarse un papel relevante en el eventual nuevo escenario político.

La jueza sostiene que el hecho debía ser percibido por Ranucci y por la opinión pública como un acto de intimidación o represalia y como una advertencia dirigida al periodista en relación con sus investigaciones.

La orden de prisión preventiva tiene 198 páginas y señala que las armas incautadas constituyen instrumentos relacionados con la comisión del delito. Los investigadores también consideran fundamentales los mensajes encontrados en el teléfono de Lavitola, que demostrarían la relación que mantenía con Ranucci.

Los mensajes a Ranucci

Según expresa la juez Lole Moricca en el documento que sustenta la orden de aprehensión, Lavitola habría intentado convencer a Ranucci de abandonar el periodismo y entrar en política.

Uno de los mensajes citados en las actuaciones judiciales data del 29 de julio de 2024, cuando el periodista atravesaba un momento profesional complicado. “Es hora de empezar”, le escribió Lavitola, en referencia a la posibilidad de dejar el periodismo.

El 26 de junio de 2025 volvió a insistir: “En cualquier caso, creo que te queda claro que cada una de las cosas que te hacen necesitas crecer aún más. Intenta demostrarlo, de lo contrario te perjudicará”.

La Repubblica también ha reportado que los investigadores consideran que Lavitola habría utilizado su relación de amistad con Ranucci para influir en sus decisiones y explorar una eventual entrada del periodista en la política.

Un nombre conocido en Panamá por el caso Finmeccanica

El nombre de Valter Lavitola también es conocido en Panamá por la investigación internacional relacionada con el contrato suscrito durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli con el conglomerado italiano Finmeccanica, actualmente Leonardo.

Lavitola fue investigado en Italia por su presunta participación en un esquema de corrupción internacional relacionado con contratos que Panamá suscribió en 2010 con empresas vinculadas a Finmeccanica.

Entre las sociedades mencionadas en esa investigación estuvo Agafia S.A., compañía panameña que, según los investigadores italianos, habría sido utilizada para canalizar alrededor de 25 millones de dólares, equivalentes al 10% del contrato de aproximadamente 249 millones de dólares suscrito por Panamá con empresas del grupo italiano.

Durante el proceso judicial en Roma, Lavitola negó haber cometido el delito de corrupción internacional y desvinculó a Martinelli de Agafia. En esa audiencia, además, declaró que había actuado en Panamá como “representante informal” del entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi y que su intervención en los negocios relacionados con Finmeccanica se produjo por recomendación de este.

En Panamá, el italiano se presentó como un hombre cercano al entonces primer ministro y tuvo acceso a círculos del poder durante el gobierno de Martinelli.