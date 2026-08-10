Publio De Gracia, exdirector de la DGI es aprehendido por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

Como parte de las diligencias, las autoridades también ordenaron la aprehensión de bienes presuntamente relacionados con los hechos investigados, entre estos tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama y cuatro cuentas bancarias.

Panamá/El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2019 y 2024, Publio De Gracia, fue aprehendido hoy en medio de la Operación Cuestor, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), dentro de una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Fuentes judiciales confirmaron que además de De Gracia, fue aprehendida su pareja sentimental en el desarrollo de las diligencias que forman parte de esta investigación, relaciona con una presunta lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39.

De acuerdo con la Fiscalía, las diligencias se iniciaron en mayo de 2026, luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que habría revelado un presunto incremento patrimonial no justificado de las personas investigadas.

La operación se desarrolló en distintos puntos de Panamá y Panamá Oeste, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Como parte de las diligencias, las autoridades también ordenaron la aprehensión de bienes presuntamente relacionados con los hechos investigados: tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama y cuatro cuentas bancarias.

Entre los vehículos mencionados por la PGN figuran Toyota Prado, Lexus y BMW.

La Contraloría General presentó en mayo pasado la denuncia contra De Gracia ante la Procuraduría General, luego de culminar el informe y de haber encontrado un perjuicio de 16.3 millones de dólares y le ordenó un secuestro de bienes por el mismo monto.