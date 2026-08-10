Temblor de magnitud 7.4 obligó a detener temporalmente las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

A través de los megáfonos en los trenes, se solicitó a los usuarios el desalojo ordenado, mientras que en los torniquetes, personal de la empresa impidió el paso de pasajeros como parte del protocolo.

El servicio de las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá fue detenido momentáneamente este lunes como medida de seguridad, luego del fuerte temblor de magnitud 7.4 registrado en horas de la mañana, con epicentro en Colombia, que fue sentido en distintas provincias de Panamá.

La suspensión preventiva permitió que el Cuerpo de Bomberos realizara las inspecciones de seguridad correspondientes en las instalaciones del sistema, ante la intensidad del movimiento telúrico.

Tras concluir las revisiones y confirmar que no existía riesgo, el servicio fue restablecido.

El Metro de Panamá informó que ambas líneas se encuentran actualmente operativas, luego de completarse las verificaciones de seguridad.

Durante la evacuación, a través de los megáfonos en los trenes, se solicitó a los usuarios el desalojo ordenado, mientras que en los torniquetes, personal de la empresa impidió el paso de pasajeros como parte del protocolo.

A raíz de la suspensión, las paradas de buses quedaron abarrotadas de miles de usuarios que se dirigían a sus trabajos desde diferentes estaciones del Metro.

Transcurridos unos 50 minutos, el servicio se restableció nuevamente y se permitió el ingreso de todos los pasajeros a las instalaciones.

El sismo también provocó evacuaciones preventivas en distintos puntos del país, mientras que desde el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de réplicas.

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