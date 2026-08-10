Lenin Ulate pide respuestas por colapso de viviendas del Valle de los Cerezos y cuestiona falta de fiscalización a promotoras

El diputado insistió en que debe establecerse una línea de acción concreta para atender a las familias afectadas y señaló que también se mantienen gestiones ante la Defensoría del Pueblo , que, según indicó, está dando seguimiento al caso.

Ciudad de Panamá/El diputado de la bancada Vamos y miembro de las comisiones de Infraestructura y Ambiente, Lenin Ulate, volvió a cuestionar la falta de respuestas para las más de 500 familias del Valle de los Cerezos, en Panamá Oeste, cuyas viviendas presentan graves problemas de infraestructura.

Ulate explicó que, tras conocer la situación de la comunidad, realizó gestiones ante distintas instituciones. Entre ellas, mencionó a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), cuyos funcionarios analizaron los expedientes recopilados por los propios residentes para determinar cuáles casos todavía estaban dentro de sus competencias.

El diputado también señaló que se realizaron inspecciones con participación de la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. Según explicó, de manera preliminar se identificaron posibles problemas relacionados con los materiales utilizados y el cumplimiento de las normas de construcción, aunque todavía se requiere determinar cuál era la normativa vigente cuando comenzó la construcción de la barriada.

Por ello, indicó que remitieron una solicitud al SPIA para conocer cuáles eran las normas de construcción aplicables en ese momento.

Ulate también cuestionó el cambio en el estatus del proyecto, al señalar que el Valle de los Cerezos inició como un proyecto de interés social y posteriormente pasó a ser privado. Dijo que se ha solicitado al Ministerio de Vivienda y al Banco Hipotecario información para determinar cómo y cuándo se produjo esa transición.

Cuando inició la construcción, el salario era de $250, el salario mínimo. ¿En qué momento se convirtió en un proyecto privado? Esas son las respuestas que necesitamos saber, es lo que se pregunta la comunidad”, reclamó el diputado.

Sobre la empresa promotora, Ulate afirmó que únicamente recibió una llamada en la que le solicitaron retirar un video en el que denunciaba la situación de las viviendas. También aseguró que la promotora continúa construyendo viviendas en Arraiján.

Ante esta situación, el diputado destacó la importancia del proyecto de ley 212, presentado antes de que se conociera públicamente el caso del Valle de los Cerezos, y que busca establecer responsabilidades y corregir prácticas relacionadas con los procesos de construcción.

Explicó que la iniciativa contempla sanciones para las promotoras y también para funcionarios que aprueben proyectos sin que exista una adecuada fiscalización.

Ulate también mencionó el proyecto de ley 523, que busca otorgar mayores herramientas a Acodeco para actuar en casos relacionados con viviendas y evitar que prescriban las acciones que permitan atender las denuncias.

El diputado insistió en que debe establecerse una línea de acción concreta para atender a las familias afectadas y señaló que también se mantienen gestiones ante la Defensoría del Pueblo, que, según indicó, está dando seguimiento al caso.

Sobre la situación de las viviendas, Ulate sostuvo que la comunidad está integrada por más de 500 familias que continúan esperando respuestas ante los problemas que presentan sus casas.

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Sobre el reglamento de la Asamblea

Ulate también se refirió a los cambios al reglamento interno de la Asamblea Nacional aprobados en segundo debate.

Calificó como “decepcionante” parte de lo aprobado y cuestionó que, después del trabajo realizado en las comisiones, en el pleno se hayan incorporado propuestas que, según dijo, ya venían trabajadas y terminaron modificando el resultado de los consensos alcanzados.

El diputado sostuvo que los cambios aprobados son principalmente “estéticos” y afirmó que desde su bancada buscaban modificaciones que permitieran mejorar la imagen de la Asamblea Nacional.

Ulate indicó que espera que el proyecto avance al tercer debate y posteriormente pase al Ejecutivo. Sin embargo, pidió al presidente de la República no sancionarlo, al considerar que lo aprobado presenta, a su juicio, posibles vicios de inconstitucionalidad.

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