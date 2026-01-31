'Riesgo estructural': inspección a 530 viviendas en Los Cerezos revela posible violación de derechos humanos

Durante la inspección, la entidad documentó casos de viviendas con deterioro progresivo en techos, losas y estructuras de cemento, lo que, advirtió, podría implicar posibles vulneraciones a los derechos de los residentes.

Arraiján, Panamá Oeste/La Defensoría del Pueblo verificó este sábado un total de 530 viviendas en la urbanización Los Cerezos, en Arraiján, y concluyó que la mayoría presenta daños estructurales muy graves, según informó el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, tras realizar un recorrido en el sector.

Durante la inspección, la entidad documentó casos de viviendas con deterioro progresivo en techos, losas y estructuras de cemento, lo que, advirtió, podría implicar posibles vulneraciones a los derechos de los residentes.

Leblanc cuestionó la actuación de las entidades responsables de aprobar y supervisar el proyecto habitacional. Señaló que se debe revisar el papel de la ingeniería municipal, los entes de inspección, los bomberos y las entidades financieras que respaldaron el desarrollo, al considerar que las casas no debieron recibir permisos de ocupación bajo las condiciones observadas.

“La mayoría presenta problemas estructurales muy graves”, reiteró el defensor, al tiempo que apuntó a presuntas irregularidades tanto de actores públicos como privados vinculados al proyecto original.

Te podría interesar: Bomberos rescatan a mujer atrapada en elevador de estación del Metro en Brisas del Golf

Durante la visita, moradores expusieron las condiciones en las que viven actualmente. Uno de los afectados indicó que no puede utilizar su habitación por riesgo, por lo que debe dormir en la sala, mientras parte del techo presenta desprendimientos.

Otros residentes afirmaron que, pese a reparaciones previas, el deterioro continúa avanzando. Reportaron caída de material, daños en losas y fallas en recubrimientos, mientras mantienen obligaciones hipotecarias activas. Algunos propietarios calificaron la situación como crítica y expresaron preocupación por el valor real de las viviendas frente al estado físico de las estructuras.

Puedes leer: Proyecto que busca responsabilizar procesos de construcción está en subcomisión y abierto a propuestas

Posibles acciones y apoyo interinstitucional

La Defensoría del Pueblo anunció que evaluará las acciones legales que podrían aplicarse para resarcir a los afectados, apoyándose en las facultades de la nueva ley de la institución.

Además, informó que se prevé actuar con el respaldo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el Sistema Nacional de Protección Civil y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), esta última para realizar pruebas técnicas de materiales y estructuras.

También se hizo un llamado a las entidades bancarias para que otorguen flexibilidad a las personas que mantienen deudas hipotecarias por estas viviendas, mientras se determina la magnitud de los daños y las responsabilidades correspondientes.

Con información de Elizabeth González