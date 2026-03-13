Residentes de Caimitillo aprueban construcción de piscina municipal

La obra tendrá una inversión de $820 mil balboas y será financiada con recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Ciudad de Panamá/Residentes del corregimiento de Caimitillo aprobaron por mayoría absoluta la construcción de una piscina municipal durante una audiencia pública convocada para conocer la posición de la comunidad sobre el proyecto.

La reunión fue organizada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia de la Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Junta Comunal del sector. Durante la votación se registraron 66 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

La obra tendrá una inversión de $820 mil balboas y será financiada con recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El proyecto busca responder a una aspiración de larga data de los residentes de Panamá Norte, especialmente de niños y jóvenes que carecen de espacios adecuados para la práctica de la natación y otras actividades deportivas.

Según lo planteado durante la audiencia, la piscina contará con vestidores, duchas, áreas de descanso y zonas verdes. Estas instalaciones permitirán integrar a la comunidad a programas deportivos, recreativos e inclusivos similares a los que ya se desarrollan en otros puntos donde existen piscinas municipales.

La directora de Participación Ciudadana y Transparencia, Sol De Obaldía, explicó a los asistentes que antes de iniciar la construcción deberán cumplirse varios procesos administrativos y técnicos, los cuales toman tiempo. No obstante, destacó que el primer paso ya fue dado por la comunidad al aprobar formalmente la iniciativa.

Por su parte, el representante del corregimiento, Rodolfo Precilla, indicó que la piscina se edificará en el terreno donde actualmente se encuentra una cancha. Agregó que la obra formará parte de un futuro complejo deportivo que busca impulsar la formación de atletas en el sector.