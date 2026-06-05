Metro de Panamá anuncia cambios temporales en acceso peatonal a la estación Albrook

La estación Albrook continuará prestando servicio de manera regular, sin afectaciones en su operación habitual.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá informa a los usuarios que se desplazan desde los sectores de Amador y Curundú hacia la estación Albrook y la Terminal Nacional de Transporte que, a partir del próximo 6 de junio, contarán con un nuevo acceso peatonal habilitado para facilitar su ingreso a estas instalaciones.

La medida forma parte de los ajustes de circulación implementados debido a trabajos de construcción que se desarrollan en el área. Como consecuencia, algunas rutas de acceso y desplazamiento serán modificadas temporalmente.

Ante estos cambios, se recomienda a los usuarios seguir la señalización instalada en el lugar y utilizar únicamente los accesos que se mantengan habilitados durante la ejecución de las obras.

Pese a las adecuaciones en los recorridos peatonales, la estación Albrook continuará prestando servicio de manera regular, sin afectaciones en su operación habitual.

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