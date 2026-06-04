Modernización en sistemas de pago y nuevos validadores para el metro y metrobús

El proyecto busca fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de recaudo y adaptarla a las nuevas necesidades de movilidad de la población.

Ciudad de Panamá/La ciudad de Panamá se prepara para transformar la forma en que miles de personas acceden y pagan el transporte público. Como parte de un proceso de modernización tecnológica, los usuarios del Metro de Panamá y MiBus contarán progresivamente con nuevas alternativas de pago y gestión de recargas que prometen hacer más ágil, segura y sencilla la experiencia de viaje.

La iniciativa es impulsada por el Metro de Panamá, MiBus, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa SONDA, administrador financiero del Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana. El proyecto busca fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de recaudo y adaptarla a las nuevas necesidades de movilidad de la población.

La modernización contempla una inversión de B/. 2,462,550 por parte del Metro de Panamá, según el contrato MPSA-33-2025, mientras que la ATTT destinará B/. 5,145,475 de acuerdo con el contrato 35-2011.

Más opciones de pago para los usuarios

Uno de los cambios más significativos será la incorporación progresiva de pagos abiertos, permitiendo a los pasajeros utilizar tarjetas bancarias de débito, crédito y prepago con tecnología EMV para ingresar al sistema.

Además, los usuarios podrán realizar sus pagos mediante aplicaciones móviles, la tradicional tarjeta Metrobús y otros medios digitales que se habilitarán de forma gradual.

La medida busca ofrecer una experiencia más moderna y alineada con las tendencias de movilidad implementadas en importantes ciudades del mundo.

Inicia instalación de nuevos validadores

Para poner en marcha esta nueva etapa, durante junio comenzará la instalación progresiva de nuevos validadores en estaciones del Metro de Panamá, autobuses de MiBus y Zonas Pagas.

Estos equipos constituirán la base tecnológica que permitirá la implementación de las nuevas modalidades de pago y otras innovaciones asociadas al sistema de recaudo.

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Saldo en la nube y recargas inmediatas

Otro de los avances anunciados es la migración hacia un sistema de saldo en línea o en la nube.

Con esta tecnología, el saldo dejará de depender exclusivamente de la información almacenada en la tarjeta física y pasará a estar vinculado a una cuenta virtual centralizada.

Una vez concluida la instalación de todos los validadores y finalizado el proyecto de actualización, los usuarios podrán utilizar las recargas realizadas en línea de forma inmediata, sin necesidad de procesos adicionales de activación.

Las autoridades destacaron que este modelo permitirá reducir los riesgos asociados a la pérdida o daño de las tarjetas y facilitará la incorporación de nuevas funcionalidades digitales en el futuro.

El director general del Metro de Panamá, César Pinzón, señaló que la iniciativa representa un avance importante en la modernización tecnológica del transporte público.

“Estamos dando un paso importante en la modernización tecnológica del transporte público, incorporando nuevas herramientas y soluciones que permitirán brindar una experiencia de movilización más ágil, segura, moderna y alineada con las tendencias de conectividad y pago que hoy demandan los usuarios”, expresó.

Por su parte, el gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, indicó que la actualización permitirá mejorar significativamente la experiencia de los pasajeros al ofrecer mayor flexibilidad en los métodos de pago y eliminar las largas filas para realizar recargas.

Mientras tanto, el director general de la ATTT, Nicolás Brea, destacó que el proyecto forma parte de una estrategia integral para modernizar la movilidad urbana y fortalecer un sistema de transporte más seguro e inclusivo.

Desde SONDA, su gerente general en Panamá, Víctor Betancourt, aseguró que la empresa acompaña esta transformación mediante una plataforma tecnológica robusta que permitirá habilitar nuevos medios de pago y reforzar la seguridad del sistema.

Las instituciones involucradas informaron que durante el proceso de implementación mantendrán campañas informativas para orientar a los usuarios sobre cada etapa de la transición, los nuevos métodos de pago disponibles y la forma correcta de utilizarlos.