Llegan a Panamá nuevos validadores para el sistema de pago del transporte público

La incorporación de estos equipos marca el inicio de una nueva fase en la evolución tecnológica del sistema de recaudo, con el objetivo de implementar soluciones más avanzadas y eficientes en el pago del transporte.

Ciudad de Panamá/La empresa Sonda anunció la llegada a Panamá de nuevos validadores que formarán parte de la próxima etapa de modernización del sistema de pago del transporte público en el área metropolitana.

Este proceso se desarrolla en conjunto con Metro de Panamá, MiBus y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre(ATTT), como parte de una estrategia orientada a mejorar la experiencia de los usuarios y adaptarse a las nuevas dinámicas de movilidad urbana.

La incorporación de estos equipos marca el inicio de una nueva fase en la evolución tecnológica del sistema de recaudo, con el objetivo de implementar soluciones más avanzadas y eficientes en el pago del transporte.

Los nuevos validadores permitirán ampliar progresivamente las opciones de pago sin contacto, incluyendo el uso de tarjetas bancarias y códigos QR. Esta tecnología busca agilizar el acceso al servicio, reducir tiempos de espera y ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros, en línea con tendencias globales en movilidad.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, los dispositivos se instalarán de forma progresiva, una vez culminen sus procesos de preparación y certificación de software. Su implementación abarcará buses y zonas pagas de MiBus, así como todas las estaciones del Metro de Panamá.

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Además, estos equipos formarán parte de una arquitectura tecnológica más robusta, que permitirá evolucionar hacia un sistema de recaudo más digital, facilitando procesos como recargas y gestión del servicio.

El gerente general de Sonda Panamá y Guatemala, Víctor Betancourt, destacó que esta iniciativa representa un avance significativo en la modernización del transporte público.

“La llegada de estos nuevos validadores representa un paso importante hacia un sistema de pago más moderno, eficiente y centrado en las necesidades de las personas”, señaló.

Sonda ha estado a cargo de la administración del sistema de pago del transporte público masivo en la ciudad de Panamá durante más de 14 años, permitiendo la integración de distintos medios de transporte bajo una misma plataforma tecnológica.