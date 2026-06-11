Luis Oliva, exdirector de la AIG, se mantendrá en detención preventiva; Tribunal de Apelaciones confirma medida cautelar

De acuerdo a la Fiscalía, los hallazgos de la Contraloría determinaron un presunto incremento patrimonial que supera los 937 mil dólares.

Ciudad de Panamá/En audiencia realizada en el Tribunal de Apelaciones, se confirmó la medida de detención provisional para el exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, investigado por enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado.

El exfuncionario había sido aprehendido el pasado 29 de mayo en una playa del país, según confirmaron fuentes judiciales.

La fiscal anticorrupción abrió investigación luego de que la Contraloría General de la República remitiera un informe que recomendaba iniciar pesquisas por un posible delito de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo a la Fiscalía, los hallazgos de la Contraloría determinaron un presunto incremento patrimonial que supera los 937 mil dólares.

Antecedentes del caso

Oliva dirigió la AIG entre 2019 y 2024 durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Además, figuró entre las personas investigadas dentro del caso relacionado con la plataforma LISTO, utilizada para la gestión de pagos del Vale Digital, el programa PASE-U y las becas universales.

Hasta antes de su aprehensión, el exfuncionario mantenía una medida cautelar de reporte periódico mientras avanzaban las investigaciones.