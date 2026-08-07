Jorge Omar Montenegro, exrepresentante de Chiriquí, queda detenido por supuesto peculado

Según la investigación, los recursos estaban destinados a programas de interés social en el corregimiento de Chiriquí, distrito de David, durante el período comprendido entre 2019 y 2024.

El exrepresentante del corregimiento de Chiriquí, Jorge Omar Montenegro, quedó bajo detención provisional tras una decisión judicial relacionada con una investigación por presunto peculado agravado en perjuicio del Estado.

La Fiscalía Superior Anticorrupción, solicitó la imputación de cargos por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado.

Durante una audiencia de control de garantías, un juez ordenó para Montenegro la medida cautelar de detención provisional, luego de que la Fiscalía sustentara la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación.

El mismo delito fue imputado a una extesorera, a quien el tribunal aplicó una medida cautelar distinta a la detención provisional por razones humanitarias.

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La Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión de ambas personas, la imputación de cargos y la detención provisional, sustentando sus peticiones en los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

Investigación por fondos de interés social

Montenegro y la extesorera son investigados por la presunta malversación de fondos provenientes del Programa de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Según la investigación, los recursos estaban destinados a programas de interés social en el corregimiento de Chiriquí, distrito de David, durante el período comprendido entre 2019 y 2024.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.