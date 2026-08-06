Fiscalía cierra investigación contra Gaby Carrizo y prepara escrito de acusación para audiencia intermedia

Esta investigación nace con un informe de la Contraloría General que determinó un presunto enriquecimiento injustificado por $1.9 millones.

Panamá/La investigación seguida al exvicepresidente de la República y excandidato presidencial, José Gabriel 'Gaby' Carrizo, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado llegó a su fin. Con ello, el Ministerio Público deberá presentar su escrito de acusación para que un juez defina, en audiencia intermedia, si el caso avanza a juicio oral.

La defensa de Carrizo confirmó que ya fue notificada del cierre de la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. "Ya nos notificaron del cierre de la investigación. Estamos esperando la presentación del escrito de acusación y de la fecha de la audiencia intermedia", dijo el abogado Víctor Orobio.

El cierre de la investigación se produce luego de que venciera el plazo para las pesquisas y de que los tribunales rechazaran la solicitud de la Fiscalía de declarar el expediente como una investigación compleja para ampliar el periodo para seguir realizando otras diligencias judiciales.

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Ahora corresponde a la Fiscalía Anticorrupción solicitar la audiencia y presentar el escrito de acusación con los hechos, la calificación jurídica y las pruebas que sustentan el caso. Posteriormente, la defensa podrá responder a la acusación y anunciar las pruebas que presentará en la audiencia intermedia.

La investigación se originó con la presentación de un informe de la Contraloría General de la Nación que daba cuentas de supuestas irregularidades patrimoniales relacionada con el presunto incremento injustificado de bienes y activos de Carrizo por un monto de 1.9 millones de dólares durante el ejercicio de funciones públicas.

Dentro del proceso inicial de carácter administrativo, el contralor Anel “Bolo” Flores, ordenó en noviembre de 2025 el secuestro de bienes y cuentas bancarias a Carrizo hasta por 1.3 millones de dólares.