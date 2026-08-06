MLB noticias: Cardinales de San Luis vencen a Yankees de Nueva York con doble de Iván Herrera

El panameño conectó un doble por regla de tierra que remolcó a JJ Wetherholt en el ataque de tres carreras que definió el triunfo de San Luis en el Bronx.

Panamá/Apoyados en una sólida apertura de Andre Pallante y un racimo determinante de tres carreras en el quinto episodio, los Cardenales de San Luis vencieron 3-1 a los New York Yankees este miércoles en el Yankee Stadium, ante una asistencia de 37,425 aficionados.

El duelo tuvo un retraso inicial por lluvia de una hora y ocho minutos antes de arrancar.

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El rally decisivo de la quinta entrada

Tras cuatro entradas de dominio de los lanzadores, la ofensiva de San Luis explotó en la parte alta del quinto capítulo. Con dos outs en la pizarra, el campocorto JJ Wetherholt conectó un doblete productor de dos carreras, y de inmediato el panameño Iván Herrera (5-1) lo remolcó con un doble por regla de tierra, disparado por encima de la cabeza del jardinero central Trent Grisham, para colocar el marcador 3-0. El panameño batea en esta campaña para .239 con 47 carreras empujadas, 12 cuadrangulares y 19 dobles.

El abridor de los Yankees, Will Warren, cargó con la derrota (8-6) tras permitir siete imparables y las tres anotaciones del encuentro en 5.1 entradas de labor.

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Yankees: oportunidades desperdiciadas

A pesar de que el pitcheo de los Cardinals otorgó un total de 8 bases por bolas, la ofensiva neoyorquina fue incapaz de dar el batazo oportuno. Los locales finalizaron el encuentro con un gris registro de 0 de 10 con corredores en posiciones anotadoras y dejaron a 11 hombres esperando remolque en las almohadillas.

La única carrera de los Yankees llegó en la parte baja del sexto inning, cuando Jazz Chisholm Jr. impulsó a Ben Rice con una rola de out con dos fuera. Aunque Paul Goldschmidt conectó un doblete como emergente en el séptimo, la remontada nunca se materializó.

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Pallante y el bullpen sellan el triunfo

Andre Pallante se acreditó su victoria número 12 de la temporada tras una actuación de 5.1 entradas, permitiendo solo tres hits y una carrera. El cuerpo de relevistas de San Luis mantuvo a raya a los bates neoyorquinos, culminando con la entrada de Riley O'Brien en el noveno capítulo, quien se anotó su salvamento número 27 de la campaña.

El resultado deja a los Yankees con marca de 64-51, mientras que los Cardinals (57-58) continúan luchando por alcanzar el récord de .500.

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