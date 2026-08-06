Costa Rica propone a Panamá una salida definitiva al conflicto comercial y reactivar las exportaciones

La propuesta contempla la firma de un memorando de entendimiento para atender las solicitudes de exportación panameñas y un arbitraje ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para resolver la apelación presentada por Panamá tras el fallo favorable a Costa Rica.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Costa Rica presentó este miércoles una propuesta al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá con el objetivo de resolver de manera definitiva el diferendo comercial que ambos países mantienen desde 2019 y restablecer el intercambio de productos entre las dos naciones.

La iniciativa fue remitida por la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, al ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y plantea la adopción de dos acuerdos paralelos para atender las preocupaciones comerciales de ambos países.

El primero consiste en la firma de un memorando de entendimiento, mediante el cual Costa Rica se comprometería a gestionar las solicitudes de exportación que Panamá decida presentar para determinados productos de interés. Según la propuesta, el proceso contaría con el acompañamiento de un organismo internacional para brindar mayor transparencia y confianza.

El segundo acuerdo propone que ambos gobiernos recurran a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para resolver la apelación presentada por Panamá en febrero de 2025 contra el fallo que favoreció a Costa Rica en la disputa comercial.

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De acuerdo con la propuesta, el arbitraje permitiría destrabar el proceso, ya que el Órgano de Apelación de la OMC, donde Panamá presentó el recurso, permanece inoperante desde diciembre de 2019. Además, ambos países asumirían el compromiso de acatar la decisión que emitan los árbitros internacionales.

La ministra Trejos señaló que la iniciativa busca alcanzar una solución basada en la buena fe y el respeto a las normas internacionales suscritas por ambos países como miembros de la OMC.

"Estamos proponiendo una alternativa ágil para que muy pronto se restablezca el comercio bilateral. Esto permitiría llevar prosperidad a los productores y más opciones a los consumidores de ambos lados de la frontera y, además, contribuiría a las buenas relaciones que deben imperar entre ambos países", afirmó la funcionaria.

Un conflicto que comenzó en 2019

El diferendo comercial entre Panamá y Costa Rica se remonta a enero de 2019, cuando Panamá adoptó una serie de medidas que restringieron el ingreso de diversos productos costarricenses, entre ellos banano, plátano, piña, fresas, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo y productos lácteos.

Ante esta situación, Costa Rica presentó en 2021 una demanda ante la Organización Mundial del Comercio bajo el mecanismo de solución de diferencias. El fallo concluyó que Panamá incurrió en más de 30 incumplimientos de las normas de la OMC y dio la razón al país centroamericano.

Posteriormente, Panamá apeló la decisión en febrero de 2025. Sin embargo, el recurso quedó sin resolución debido a que el Órgano de Apelación de la OMC permanece suspendido desde 2019, situación que mantiene el caso en un limbo jurídico.