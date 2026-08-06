MLB noticias | Caos en Seattle: Pelotazos y expulsiones marcan victoria de los Marineros sobre los Tigres

Panamá/En una jornada cargada de hostilidad que revivió viejas rencillas de postemporada, los Marineros de Seattle derrotaron 4-2 a los Tigres de Detroit este miércoles 5 de agosto.

El encuentro, disputado en el T-Mobile Park, estuvo marcado por cinco pelotazos, el vaciado de las bancas y las expulsiones del relevista Gabe Speier y el manager Dan Wilson.

Hazaña histórica y accidentada de Bryan Woo

El abridor de Seattle, Bryan Woo, protagonizó una actuación sin precedentes recientes al lanzar siete entradas en blanco a pesar de haber golpeado a tres bateadores de los Tigres. Con esta labor, Woo se convirtió en el primer lanzador de las Grandes Ligas en lograr dicha estadística desde Yu Darvish en 2022.

El dominio de Woo permitió que los locales tomaran la delantera en la sexta entrada gracias a un determinante jonrón de tres carreras de Julio Rodríguez. Sin embargo, la tensión acumulada por los constantes pelotazos explotó en el octavo episodio.

Bancas vacías y expulsiones.

El conflicto estalló cuando Gabe Speier, tras propinar dos lanzamientos internos a Gleyber Torres, terminó golpeándolo en la pierna. El incidente provocó que ambos equipos saltaran al terreno de juego, aunque no se lanzaron golpes. Tras la deliberación de los árbitros, Speier fue expulsado, al igual que el dirigente de los Mariners, Dan Wilson, quien salió a protestar la decisión.

A pesar de un intento de remontada de Detroit con un cuadrangular de Dillon Dingler (el más potente de su carrera con 109.3 mph), Andrés Muñoz cerró la puerta en la novena entrada para asegurar el triunfo de Seattle.

Análisis del mercado de cambios: Ganadores y sorpresas

Tras el cierre de la fecha límite de cambios, expertos de la liga han evaluado los movimientos más estratégicos:

Tarik Skubal (Dodgers): Es considerado el lanzador con mayor probabilidad de convertirse en una estrella de postemporada tras su llegada a Los Ángeles.

Es considerado el lanzador con mayor probabilidad de convertirse en una tras su llegada a Los Ángeles. Adley Rutschman (Red Sox): Su traspaso desde Baltimore a Boston fue calificado como la sorpresa más grande del periodo de canjes.

Su traspaso desde Baltimore a Boston fue calificado como la del periodo de canjes. Luis García Jr. (Yankees): El infielder es visto como la adquisición ofensiva de mayor impacto inmediato para la recta final.

Otros protagonistas: Jefry Yan y el Power Ranking

La jornada también destacó el debut del relevista de 29 años, Jefry Yan, con los New York Mets. Yan impresionó con lanzamientos que alcanzaron las 101.1 mph y celebraciones extravagantes que causaron revuelo en Cleveland.

Finalmente, en el más reciente Hitter Power Ranking, Yordan Alvarez de los Astros se mantiene como el número 1, seguido por el joven Pete Crow-Armstrong de los Cubs, quien ha tenido un ascenso meteórico desde junio.

Con información de MLB.