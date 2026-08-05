MLB resultados | Los Ángeles Dodgers sufren barrida ante Chicago y ligan seis juegos perdidos

Panamá/En una tarde de dramatismo puro en Wrigley Field, los Chicago Cubs lograron contener una feroz remontada de los Los Ángeles Dodgers para imponerse 7-6 este miércoles 5 de agosto, consolidando su buen momento en la temporada.

El espectáculo de Crow-Armstrong

El gran protagonista de la ofensiva local fue el joven Pete Crow-Armstrong, quien tuvo una jornada histórica al conectar dos cuadrangulares y remolcar cuatro carreras. Su primer vuelacercas llegó en la misma primera entrada frente a los envíos del abridor de los Dodgers, Eric Lauer (quien cargó con la derrota), y repitió la dosis en el cuarto episodio con un batazo de dos carreras que puso la pizarra 6-1 en ese momento.

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Dominio inicial de Imanaga

Desde la lomita, el japonés Shota Imanaga cumplió con una apertura de calidad al lanzar cinco entradas completas, permitiendo apenas una carrera y recetando seis ponches para adjudicarse su octava victoria del año. El relevo de Chicago, encabezado inicialmente por Tyson Ferguson, mantuvo a raya a la artillería angelina hasta que llegó el fatídico octavo episodio.

Remontada insuficiente liderada por Ohtani

Los Dodgers, que llegaron a estar debajo 7-1, vendieron cara la derrota. En la parte alta de la octava entrada, Max Muncy conectó un jonrón de tres carreras que encendió la chispa del equipo visitante. Minutos después, el astro Shohei Ohtani castigó al relevo de los Cubs con su segundo cuadrangular del encuentro, un tablazo de dos carreras que puso el marcador 7-6 y silenció momentáneamente a los 38,691 aficionados presentes. Ohtani terminó el juego de 5-3 con tres impulsadas, mientras que Mookie Betts brilló con cuatro imparables.

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Cierre de autoridad

Ante la creciente amenaza, el cerrador Jacob Webb ingresó en la novena entrada para poner orden. Webb retiró a los tres bateadores que enfrentó, asegurando su sexto salvamento de la campaña y sellando un triunfo vital para las aspiraciones de Chicago.

Con este resultado, los Cubs mejoran su foja a 66-49, recortando distancias en la lucha por la postemporada, mientras que los Dodgers (69-46) regresan a casa tras una serie sumamente disputada en la "Ciudad de los Vientos".

El panameño Miguel Amaya con los Cachorros de Chicago no vio turnos al bate pero jugó en la receptoría, ingresó en el noveno episodio.

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