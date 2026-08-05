MLB noticias | Tarik Skubal: Cómo le fue al lanzador en su debut con los Dodgers

Panamá/En una noche cargada de atmósfera de postemporada, los Chicago Cubs vencieron 5-1 a los Los Angeles Dodgers, arruinando el esperado debut de Tarik Skubal con el conjunto californiano.

Mientras tanto, en Nueva York y Florida, los hermanos George Lombard Jr. y Jacob Lombard inscribieron sus nombres en los libros de historia al conectar cuadrangulares en sus respectivos debuts profesionales el mismo día.

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Assad domina y la ofensiva de Chicago responde

El derecho Javier Assad se robó el protagonismo en el montículo al limitar a la poderosa alineación de los Dodgers a solo una carrera en 5.2 entradas de labor. Assad superó en el duelo a Tarik Skubal, la pieza estelar adquirida por Los Ángeles en la fecha límite de cambios, quien fue recibido con abucheos constantes por la fanaticada en Wrigley Field.

La ofensiva de los locales fue liderada por Dansby Swanson, quien empató el juego en la tercera entrada con un jonrón solitario, y Nico Hoerner, quien sentenció el encuentro con un vuelacercas en la octava entrada. El prospecto Pete Crow-Armstrong también destacó con dos imparables y dos bases robadas, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Craig Counsell.

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Hazaña sin precedentes de los hermanos Lombard

Lejos de Chicago, el mundo del béisbol fue testigo de un evento familiar extraordinario. George Lombard Jr., el prospecto número 1 de los Yankees, debutó en el Yankee Stadium convirtiéndose en el infielder más joven del equipo en estrenarse desde Derek Jeter en 1995. En su segunda aparición al plato, conectó un impresionante cuadrangular.

Casi simultáneamente, su hermano menor Jacob Lombard, seleccionado en la primera ronda del Draft 2026 por los Marlins, conectó su propio jonrón en su primer juego profesional con los Jupiter Hammerheads en Clase-A. Es la primera vez que dos hermanos logran tal hazaña en el día de su debut profesional.

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Movimientos en los Power Rankings

Tras el cierre del mercado de traspasos, las Grandes Ligas han actualizado sus Power Rankings:

Los Angeles Dodgers: Se mantienen en el primer puesto a pesar de la derrota, reafirmados por la llegada de Skubal.

Se mantienen en el a pesar de la derrota, reafirmados por la llegada de Skubal. Chicago Cubs: Ascendieron a la quinta posición tras una racha positiva y las incorporaciones de Kevin Gausman y Clay Holmes .

Ascendieron a la quinta posición tras una racha positiva y las incorporaciones de y . New York Yankees: Ocupan el séptimo lugar, con la mirada puesta en la recuperación de Aaron Judge, quien lidia con una lesión de costilla.

La victoria de los Cubs no solo representa un triunfo estadístico, sino un mensaje directo a los actuales campeones de la Serie Mundial: la lucha por el banderín de la Liga Nacional está más abierta que nunca.

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