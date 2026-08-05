Reservistas protestan para exigir más de $30 millones en pagos pendientes

Reservistas exigen incluir en el presupuesto de 2027 más de $30 millones que se les adeudan
05 de agosto 2026 - 12:24

Reservistas protestan para exigir más de $30 millones en pagos pendientes

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