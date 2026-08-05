Multan a concursante de reinado de belleza por bailar con una pitón en peligro de extinción

La serpiente, sobre cuya historia no se brindaron detalles, ha sido liberada ilesa en la selva.

Colombo, Sri Lanka/Un tribunal de Sri Lanka multó a una concursante de un certamen de belleza por crueldad contra los animales, después de que bailara en el escenario con una pitón en peligro de extinción, informó un funcionario el miércoles.

La serpiente, sobre cuya historia no se brindaron detalles, ha sido liberada ilesa en la selva.

El Departamento de Vida Silvestre procesó a la joven, identificada como Methmi Hiranya, después de que su actuación -efectuada en Colombo hace cinco meses- se hiciera viral en las redes sociales, indicó el oficial de protección MP Sanjeeva.

La mujer, de 19 años, fue multada con 50,000 rupias (181 dólares), mientras que el hombre que prestó el reptil no venenoso de 2,1 metros fue sancionado con 100,000 rupias (362 dólares). Ambos se declararon culpables.

"Fueron multados con la pena máxima permitida por la ley durante una audiencia judicial a finales del mes pasado", dijo Sanjeeva a la AFP.

"Poco después del acto, la pitón fue liberada en la jungla".

Sri Lanka cuenta con estrictas leyes de flora y fauna que prohíben manipular la vida silvestre, especialmente los animales en peligro de extinción.

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Sin embargo, a menudo se exhiben animales exóticos en varios sitios turísticos de la isla, donde los cuidadores cobran por fotografiarse con ellos.

Según Sanjeeva, tres hombres fueron procesados en las últimas semanas en el paseo Galle Face de Colombo, la capital, por exhibir reptiles.

Aunque recordó que el encantamiento de serpientes y la domesticación de monos para actos de circo no están prohibidos, precisó que la crueldad hacia los animales da lugar a cargos.