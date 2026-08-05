Ifarhu destinará $267 millones al PASE-U en el presupuesto de 2027

El presupuesto del Ifarhu es un total de $518,205,045 para la vigencia fiscal de 2027. De esa suma, $500,818,996 corresponden a inversión y $17,386,049 a funcionamiento .

Panamá/El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) recibirá $267 millones en el proyecto de presupuesto del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) para 2027. Esta será la mayor asignación dentro del presupuesto de inversión, según detalló la entidad.

El proyecto de Presupuesto General del Estado presentado ante la Asamblea Nacional asigna al Ifarhu un total de $518,205,045 para la vigencia fiscal de 2027. De esa suma, $500,818,996 corresponden a inversión y $17,386,049 a funcionamiento.

La distribución general del presupuesto de inversión es la siguiente:

Programa de asignación recomendada

Becas de asistencia económica, incluido el PASE-U y auxilios

B/.463,714,996

Crédito educativo

B/. 37,000,000

Construcción, mejoras y equipamiento

B/.104,000

Total de inversión

B/.500,818,996

Dentro de los $463.7 millones destinados al programa de becas de asistencia económica, el PASE-U tendrá una asignación de $267 millones. Esta partida representa aproximadamente el 58% del programa de becas y más de la mitad de todo el presupuesto de inversión del Ifarhu.

El monto recomendado para el PASE-U aumentó en $146.6 millones frente al anteproyecto inicial presentado por la institución. Este incremento corresponde a los ajustes realizados durante la evaluación y sustentación en julio pasado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para crédito educativo se recomendaron $37 millones. De los cuales $24 millones son para préstamos vigentes y $13 millones para nuevos préstamos.

En contraste, la asignación para construcción, mejoras y equipamiento se redujo de $2.65 millones en el anteproyecto institucional a $104 mil en el presupuesto recomendado, una disminución de $2.546 millones.

El Ifarhu señaló que la propuesta busca garantizar la continuidad de sus programas de becas, préstamos educativos y del PASE-U durante 2027.