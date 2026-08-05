Calendario escolar 2027: Oficializan en Gaceta cambios para que las clases comiencen el 1 de marzo
La modificación se aplica a los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza, tanto de los subsistemas regular como no regular.
Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) oficializó en la Gaceta el cambio del calendario escolar de 2027 y explicó que la decisión de iniciar las clases el 1 de marzo respondió a preocupaciones de la comunidad educativa por las repercusiones económicas que tendría comenzar el 22 de febrero, principalmente en el transporte escolar y las anualidades de los colegios particulares.
El cambio quedó establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 43 del 5 de agosto de 2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 30583-A. La norma modifica el Decreto Ejecutivo No. 37 del 3 de agosto, que disponía el inicio de clases para el 22 de febrero de 2027.
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El 22 de febrero se iniciará la semana de organización docente; los estudiantes asistirán a clases desde el 1 de marzo.
El Meduca indicó que el ajuste también proporcionará más tiempo para capacitar a los docentes, realizar trabajos de mantenimiento en los planteles y completar la organización previa al inicio de las actividades académicas.
Así queda programado el calendario escolar
- Semana de organización: del 22 al 26 de febrero.
- Primer trimestre: del 1 de marzo al 28 de mayo.
- Primer receso escolar: del 31 de mayo al 4 de junio.
- Segundo trimestre: del 7 de junio al 27 de agosto.
- Segundo receso escolar: del 30 de agosto al 3 de septiembre.
- Tercer trimestre: del 6 de septiembre al 10 de diciembre.
- Balance y graduaciones: del 13 al 17 de diciembre.
El primer trimestre tendrá 13 semanas; el segundo, 12 semanas, y el tercero, 14 semanas.
El calendario incluye como días libres el 25 y 26 de marzo, correspondientes al jueves y viernes santos; el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, Día de las Madres.
La modificación se aplica a los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza, tanto de los subsistemas regular como no regular.