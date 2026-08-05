Calendario escolar 2027: Oficializan en Gaceta cambios para que las clases comiencen el 1 de marzo

La modificación se aplica a los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza, tanto de los subsistemas regular como no regular.

Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) oficializó en la Gaceta el cambio del calendario escolar de 2027 y explicó que la decisión de iniciar las clases el 1 de marzo respondió a preocupaciones de la comunidad educativa por las repercusiones económicas que tendría comenzar el 22 de febrero, principalmente en el transporte escolar y las anualidades de los colegios particulares.

El cambio quedó establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 43 del 5 de agosto de 2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 30583-A. La norma modifica el Decreto Ejecutivo No. 37 del 3 de agosto, que disponía el inicio de clases para el 22 de febrero de 2027.

El 22 de febrero se iniciará la semana de organización docente; los estudiantes asistirán a clases desde el 1 de marzo.

El Meduca indicó que el ajuste también proporcionará más tiempo para capacitar a los docentes, realizar trabajos de mantenimiento en los planteles y completar la organización previa al inicio de las actividades académicas.

Así queda programado el calendario escolar

Semana de organización: del 22 al 26 de febrero.

del 22 al 26 de febrero. Primer trimestre: del 1 de marzo al 28 de mayo.

del 1 de marzo al 28 de mayo. Primer receso escolar: del 31 de mayo al 4 de junio.

del 31 de mayo al 4 de junio. Segundo trimestre: del 7 de junio al 27 de agosto.

del 7 de junio al 27 de agosto. Segundo receso escolar: del 30 de agosto al 3 de septiembre.

del 30 de agosto al 3 de septiembre. Tercer trimestre: del 6 de septiembre al 10 de diciembre.

del 6 de septiembre al 10 de diciembre. Balance y graduaciones: del 13 al 17 de diciembre.

El primer trimestre tendrá 13 semanas; el segundo, 12 semanas, y el tercero, 14 semanas.

El calendario incluye como días libres el 25 y 26 de marzo, correspondientes al jueves y viernes santos; el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, Día de las Madres.

La modificación se aplica a los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza, tanto de los subsistemas regular como no regular.