Buses eléctricos con wifi y cámaras de videovigilancia comienzan a operar en la ruta 5 de Mayo–Casco Antiguo

Cada unidad tiene capacidad para 60 pasajeros y dispone de entrada baja, rampa abatible, espacios para sillas de ruedas y coches de bebés, botones de asistencia y señalización táctil en sistema braille.

Panamá/Cinco buses 100% eléctricos comenzaron a operar en la ruta 5 de Mayo–Casco Antiguo, denominada por MiBus como la primera ruta verde del transporte público de la ciudad de Panamá

Esta es la primera ruta verde de MiBus; comienza a operar con cinco buses eléctricos en el Casco Antiguo. La inversión supera el millón de dólares, de acuerdo con el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La puesta en funcionamiento de los vehículos se realizó frente al Palacio de Las Garzas, donde Mulino y varios ministros abordaron la unidad C982 para conocer sus características.

Estoy muy complacido, contento de tener hoy esta exhibición del bus, que son las unidades que van a recorrer el circuito del Casco Antiguo para ayudar a que este sector no se congestione de carros y que no se contamine con el uso de vehículos normales de gasolina”, expresó el mandatario.

Los vehículos fueron adquiridos por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para facilitar el desplazamiento de residentes y visitantes dentro del centro histórico. MiBus estará a cargo de su operación.

Cada unidad tiene capacidad para 60 pasajeros y dispone de entrada baja, rampa abatible, espacios para sillas de ruedas y coches de bebés, botones de asistencia y señalización táctil en sistema braille.

Los buses también cuentan con conexión gratuita a internet, telemetría para el seguimiento del servicio en tiempo real y siete cámaras de vigilancia ubicadas dentro y fuera de las unidades.

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Además, incorporan sistemas de advertencia de colisión frontal y con peatones, monitoreo de distancia, alerta por cambio involuntario de carril, freno regenerativo y suspensión controlada electrónicamente.

El proyecto de buses eléctricos para el Casco Antiguo había sido autorizado por la ATP desde noviembre de 2022, mientras que la licitación para adquirir las cinco unidades se remonta a 2023, según las memorias institucionales de la entidad.