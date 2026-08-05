Shakira revive su icónico meme de 1997 y desata una ola de nostalgia

La barranquillera volvió a convertirse en tendencia mundial tras sorprender a sus seguidores con una recreación de una de las imágenes más emblemáticas de su carrera.

La artista colombiana Shakira decidió revivir la fotografía tomada en 1997 en la redacción del diario El Heraldo de Barranquilla, una instantánea que con el paso de los años trascendió el ámbito periodístico para convertirse en uno de los memes más populares de internet. La nueva publicación, compartida el 4 de agosto de 2026, despertó una avalancha de reacciones y volvió a demostrar el fuerte vínculo que la barranquillera mantiene con su comunidad digital.

En la imagen actualizada, la cantante aparece sentada frente a un escritorio reproduciendo casi exactamente la postura, la sonrisa y la actitud que inmortalizó hace casi tres décadas el fotógrafo Óscar Berrocal. El gesto fue interpretado por sus seguidores como un homenaje a uno de los momentos más recordados de su trayectoria y una muestra de que la artista sabe reírse de los fenómenos virales que han acompañado su carrera.

Para acompañar la fotografía, la intérprete de éxitos internacionales escribió una frase que despertó aún más la nostalgia entre sus millones de seguidores. “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”, publicó, haciendo referencia al origen de la imagen que durante años ha circulado en redes sociales con incontables versiones y adaptaciones.

La respuesta del público fue inmediata. En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de comentarios de admiración y mensajes cargados de humor. Muchos usuarios celebraron que fuera la propia cantante quien decidiera actualizar uno de los memes más representativos de su historia. Entre las reacciones destacaron mensajes como: “No puedes ser más icónica mí Shaki. Te amamos!”, “Ella siempre rompiendo el internet genial total”, “Renovaste el meme, ya era hora” y “La Shaki de 2026 recreando sus propios memes vintage y todavía saliendo más icónica”.

Otros internautas centraron su atención en el aspecto físico de la artista, resaltando que el paso del tiempo apenas parece haber cambiado su apariencia. Comentarios como “Cómo que es meme actualizado? Pensé que era la misma foto”, “El único cambio que veo es el cabello. Shakira está igualita de hermosa” y “Ella demostrándonos que para ella el tiempo no pasa, absolutamente hermosa rubia o pelinegra nuestra Shakira” se multiplicaron rápidamente, reforzando el impacto de la publicación.

La historia detrás de esta imagen se remonta a 1997, cuando Shakira visitó la sede de El Heraldo para conceder una entrevista. Una vez finalizada la conversación, el equipo editorial decidió realizar una sesión fotográfica en diferentes espacios del periódico. Fue entonces cuando Óscar Berrocal capturó la escena de la cantante sentada frente a un computador en una oficina perteneciente a la sección dominical “Pelaos”, dedicada a temas juveniles, culturales y musicales.

Te puede interesar: Ferran Torres desata rumores tras su paso por Nueva York y una inesperada confesión

Te puede interesar: Operación Triunfo USA entra en su recta final: Karol Wilson avanza entre ocho concursantes

La intención original era representar a la joven artista como si estuviera escribiendo un mensaje para los lectores más jóvenes del periódico. Sin embargo, cerca de dos décadas después, aquella fotografía comenzó a viralizarse en internet y adquirió un significado completamente distinto. La imagen fue reutilizada en innumerables publicaciones relacionadas con la nostalgia, la tecnología de los años noventa e incluso detalles del entorno, como la presencia de una imagen del Divino Niño sobre el escritorio.

La especialista en tendencias digitales Paola Hincapié explicó que el éxito de este tipo de contenidos responde principalmente al componente emocional que generan entre los usuarios. “Realmente es la expresión, lo que significa, es alguien que lo empezó a usar, pegó y desde el tema emocional y lo que representa se hizo viral, hasta ligado al humor, pero no hay un secreto para que algo se vuelva meme, es muy difícil”, señaló.

El propio fotógrafo Óscar Berrocal también ha manifestado en diversas entrevistas su sorpresa por la trascendencia alcanzada por aquella instantánea. Incluso ha reconocido que le resulta curioso que una fotografía que nunca consideró la mejor de su carrera haya terminado convirtiéndose en un referente de la cultura digital. Con esta recreación, Shakira no solo revitalizó un recuerdo colectivo, sino que volvió a demostrar su capacidad para conectar con varias generaciones a través de la nostalgia y el humor en redes sociales.