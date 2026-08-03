Liam Payne: trabajadoras sexuales revelan qué pasó en las últimas horas del artista

Sus testimonios, que permanecieron bajo reserva durante la investigación, reconstruyen los momentos finales del cantante y aportan nuevos detalles sobre una causa que aún continúa abierta.

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, salieron a la luz las declaraciones judiciales de dos mujeres que estuvieron con el artista durante las horas previas a su fallecimiento en el hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El 16 de octubre de 2024, Aldana y Lucila, quienes en ese momento ejercían el trabajo sexual, acudieron al hotel luego de recibir una propuesta realizada a través de WhatsApp. Según declararon ante la Justicia, el encuentro había sido pactado por 5.000 dólares, suma que nunca llegó a concretarse. Horas más tarde, tras abandonar el establecimiento, ambas descubrieron por redes sociales que Payne había muerto al caer desde el balcón de la habitación donde habían estado con él.

Gracias a que el hotel había registrado sus documentos de identidad al ingresar, la Policía logró localizarlas rápidamente y ambas prestaron declaración esa misma noche. Sus relatos fueron incorporados al expediente como piezas relevantes para reconstruir los acontecimientos previos a la muerte del músico británico.

Durante su declaración, Lucila explicó cómo comenzó el contacto con el cantante. “Aldana recibe un mensaje de una persona, hasta ese entonces no sabíamos que era el cantante Liam… Le escribió a ella a las 10:30/11 de la mañana, le escribió en inglés. Se encargó ella. Él le ofrecía cinco mil dólares a ella para ir a pasar el día con él. Después ella le dijo que estaba conmigo y fuimos las dos. Aceptó, y nos mandó un taxi desde su hotel… Antes de ir al hotel, nos mostró quién era”.

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Por su parte, Aldana aseguró que intentó comprobar que la invitación fuera auténtica antes de aceptar. “Las fotos se las sacó mientras estaba en la cama… Me dijo en qué hotel estaba y yo llamé para ver si realmente era así. Siempre, antes de ir a un lugar, pregunto por las dudas”. Según explicó, tras una primera negativa del hotel, Payne realizó una videollamada para confirmar su identidad.

Ya en la habitación, ambas observaron un ambiente desordenado. Lucila declaró que “estaba todo revuelto, desordenado, había papeles de aluminio tirado, de drogas. En un cajón estaba lleno, y en la parte del sillón había papeles de aluminio quemados”. Los resultados toxicológicos incorporados posteriormente a la causa concluyeron que el cantante había consumido múltiples sustancias antes de su fallecimiento.

La mujer también afirmó que Payne intentó realizar el pago mediante una transferencia internacional. “Como ninguna de las dos tenía cuenta en dólares, nos preguntó si podíamos bajarnos PayPal”. Sin embargo, la operación nunca se concretó y la discusión por el dinero fue aumentando con el paso de las horas.

Respecto al comportamiento del artista, Lucila manifestó: “De él, me acuerdo que tenía mucho olor a alcohol, pero se lo veía bien, como una persona armoniosa. Lo que sí vimos es que estaba consumiendo algo como cristal, con papeles de aluminio, y nos pedía que le consiguiéramos. Nosotras no teníamos de dónde sacar, porque no hacemos eso”. También sostuvo: “Mantuvimos relaciones sexuales con él, que fueron consentidas. Pasó solo una vez, y siempre cuidándonos. En ese momento, aparentaba estar bien”.

Cuando insistieron nuevamente con el pago, la situación cambió por completo. Según Aldana, “Le pedimos muchas veces que haga la transferencia, hasta que se enojó y nos echó”. La declaración agrega que Payne arrojó un reloj Rolex contra una pared, asegurando que podía comprar muchos más, y luego golpeó el televisor de la habitación.

El episodio continuó en el lobby del hotel, donde el cantante volvió a acercarse a las mujeres. Allí, Aldana describió uno de los momentos más impactantes del expediente: “Me insultó, me dijo que también tiene un hijo de siete años, que la plata no lo hace feliz”. Minutos después, mientras Lucila recuperaba un neceser olvidado, ocurrió una escena que quedó registrada en su declaración: “Pidió perdón de rodillas por el mal momento”.

Las dos mujeres abandonaron finalmente el hotel sin recibir el dinero acordado. Poco después, Liam Payne murió tras caer desde el balcón de su habitación. Mientras la investigación continúa con nuevas pericias y un juicio pendiente contra dos acusados por presunto suministro de drogas, los testimonios de ambas testigos podrían incorporarse al futuro debate oral mediante su lectura, debido a que no se prevé que vuelvan a declarar presencialmente.