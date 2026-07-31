Karol G asombrada tras inesperada respuesta de una pequeña fan sobre Shakira

Un emotivo momento protagonizado por la paisa durante su concierto en Toronto, Canadá , terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos en redes sociales.

Lo que comenzó como una dinámica habitual de la gira Tropitour dio un giro inesperado cuando una niña invitada al escenario sorprendió a la artista al revelar que su canción favorita no pertenecía a su repertorio, sino a Shakira.

Como parte de una tradición que la cantante colombiana mantiene en varios de sus espectáculos, Karol G seleccionó a una pequeña del público para compartir unos minutos sobre el escenario frente a miles de asistentes. Durante la interacción, la intérprete decidió hacer una pregunta que suele repetir en cada presentación para conocer los gustos musicales de sus jóvenes seguidores.

La respuesta de la niña tomó por sorpresa tanto a la artista como a quienes presenciaban el concierto. Sin dudarlo, la pequeña aseguró que su tema favorito era "Dai, Dai", la canción interpretada por Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una confesión que provocó risas, aplausos y una reacción espontánea por parte de Karol G.

Lejos de mostrar incomodidad, la cantante paisa respondió con naturalidad y buen humor. Entre sonrisas, decidió confirmar lo que acababa de escuchar antes de continuar con la conversación. _“¿Tu canción favorita es ‘Dai Dai’ de Shakira?”_, preguntó nuevamente, generando una inmediata respuesta positiva por parte de la menor.

En lugar de cambiar el tema o dirigir la atención hacia alguna de sus propias canciones, Karol G invitó a la niña a interpretar un fragmento del éxito de Shakira frente al público. Los asistentes acompañaron el momento con entusiasmo, convirtiendo la escena en una celebración colectiva que rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

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La reacción de la artista fue ampliamente destacada por los usuarios de redes sociales, quienes resaltaron la manera en que manejó la situación con cercanía y espontaneidad. Muchos seguidores consideraron que la cantante transformó una respuesta inesperada en un instante cargado de autenticidad, permitiendo que la protagonista del momento fuera la pequeña fan y no la sorpresa generada por su elección musical.

Aunque algunos comentarios en internet hicieron referencia a la relación profesional entre Karol G y Shakira, la mayoría de las publicaciones interpretaron el episodio como una anécdota divertida que refleja la naturalidad con la que ambas artistas son percibidas por el público colombiano e internacional, sin convertir el momento en una comparación entre las dos figuras de la música latina.

La dinámica de invitar a niñas al escenario ya forma parte de la identidad de los conciertos de Karol G. En cada presentación, la artista suele conversar con una fan, preguntarle cuál es su canción favorita y, cuando es posible, interpretar algunos versos junto a ella, generando momentos emotivos que con frecuencia terminan viralizándose en redes sociales.

No es la primera vez que una de estas interacciones se convierte en tema de conversación. En 2024, durante un concierto en Guadalajara, México, otra niña sorprendió a la cantante al pedirle interpretar "Gatúbela", una de las canciones más populares de su repertorio. La solicitud provocó una reacción de asombro por parte de Karol G debido al contenido de la letra y a la corta edad de la menor.

Tras ese inesperado momento, la artista decidió preguntarle si tenía otra canción favorita y la niña eligió "Provenza", interpretación que fue recibida con ternura por el público presente. Ahora, el episodio vivido en Toronto vuelve a demostrar cómo las espontáneas conversaciones entre Karol G y sus seguidores más pequeños continúan generando algunos de los instantes más memorables de su gira, mientras el éxito de "Dai, Dai" confirma su enorme impacto y reconocimiento mucho más allá del ámbito futbolístico.