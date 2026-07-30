Liam Payne: su exnovia revela por qué se quitó el tatuaje dedicado al artista

La influencer explicó que la decisión no responde a un deseo de borrar el recuerdo del cantante, sino a la intención de corregir el diseño y volver a tatuarlo más adelante.

Kate Cassidy volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar en redes sociales que comenzó un tratamiento de eliminación con láser para retirar uno de los tatuajes que llevaba en homenaje a Liam Payne, el exintegrante de One Direction fallecido en octubre de 2024.

El procedimiento se realizó en Skin Club Miami, un centro especializado ubicado en Florida. A través de sus historias de Instagram, Cassidy compartió un video en el que un técnico aplica el láser sobre el tatuaje con el número “444”, ubicado en una de sus manos. Tras la difusión de las imágenes, la creadora de contenido decidió aclarar el motivo del tratamiento para evitar interpretaciones equivocadas entre sus seguidores.

En la misma publicación escribió: “Decidí quitarme algunos tatuajes que quedaron mal hechos. Los voy a mandar a rehacer eventualmente”, dejando claro que el proceso no representa una eliminación definitiva de los diseños vinculados al artista británico.

El número 444 tenía un significado especial para la pareja. Después del fallecimiento de Liam Payne, Cassidy explicó que esa combinación de cifras representaba el “ángel number” que ambos asociaban con la protección, el amor y el respaldo mutuo. Ese mismo número también aparecía en una carta manuscrita que el cantante le dejó antes de morir y que se convirtió en uno de los recuerdos más emotivos de su relación.

En esa nota, Payne expresaba su deseo de construir un futuro junto a Cassidy. El mensaje concluía con la frase: “Me and Kate to marry within a year / engaged and together forever 444”, cuya traducción al español es: “Kate y yo nos casamos dentro de un año / comprometidos y juntos para siempre 444”. Desde entonces, la influencer ha conservado ese escrito como uno de los objetos más significativos de su historia con el músico.

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Tras la muerte del cantante, Kate Cassidy decidió rendirle homenaje mediante varios tatuajes conmemorativos. Además del 444, también llevó unas alas de ángel, las iniciales LP en una muñeca, una rosa marchita y un pequeño número cuatro en el dedo anular izquierdo, todos inspirados en momentos compartidos con el artista.

Los llamados números de ángel son secuencias numéricas a las que diversas corrientes espirituales atribuyen mensajes simbólicos relacionados con la guía, la protección y el crecimiento personal. Aunque su origen suele vincularse con antiguas creencias filosóficas, en la actualidad continúan siendo populares entre quienes encuentran en estas cifras un significado emocional. En particular, el 444 suele asociarse con la estabilidad, el acompañamiento y el amor.

Con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Liam Payne, Cassidy habló públicamente sobre el proceso de duelo que enfrentó. En una entrevista concedida a Page Six aseguró que necesitó dos meses para comenzar a aceptar la pérdida y retomar gradualmente su vida cotidiana.

En uno de los mensajes que publicó tras la muerte del cantante, expresó el profundo impacto que dejó su ausencia. Allí escribió: “Hace unas semanas nos sentamos afuera en una hermosa tarde a manifestar nuestras vidas juntos. Guardo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara”.

Más adelante añadió: “Decía: ‘Kate y yo nos casamos dentro de un año / comprometidos y juntos para siempre 444’. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado”.

En el mismo homenaje también dedicó unas palabras al legado del artista: “Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí”. Además, lo describió como “el amor de mi vida”, “mi mejor amigo” y aseguró haber ganado “un ángel guardián”. Cassidy también escribió que Payne “iluminaba cada habitación”, que su energía era “contagiosa” y concluyó: “Siento que perdí la mejor parte de mí misma. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor”. Por ahora, el proceso de remoción continuará durante varias sesiones antes de definir si reproducirá exactamente los mismos tatuajes o elegirá nuevos diseños.