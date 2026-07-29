Dakota Johnson sorprende como Marilyn Monroe en la esperada película Flesh Impact

El proyecto ya comenzó a generar expectativa tras la difusión de las primeras imágenes de Johnson caracterizada como la legendaria estrella del cine estadounidense.

La actriz Dakota Johnson se prepara para asumir uno de los mayores desafíos de su carrera al interpretar a Marilyn Monroe en Flesh Impact, la nueva producción dirigida por Maggie Gyllenhaal que buscará ofrecer una visión renovada de una de las figuras más influyentes de la historia de Hollywood.

La película fue anunciada oficialmente el 27 de julio como parte de una iniciativa impulsada por la marca automotriz Genesis, que participa como socio de la producción con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, celebración que tendrá lugar en 2026. Según la información compartida por los responsables del proyecto, la historia recorrerá diferentes momentos de la vida de la actriz, combinando hechos conocidos con una propuesta narrativa que busca explorar nuevas perspectivas sobre su legado artístico.

En esta producción, Dakota Johnson dará vida a Monroe durante el periodo de mayor reconocimiento de su trayectoria cinematográfica, mientras que la reconocida actriz Ellen Burstyn, de 93 años, interpretará una versión imaginaria de la estrella en un escenario que plantea cómo habría sido su vida si hubiera tenido la oportunidad de envejecer y continuar desarrollando su carrera en la industria del entretenimiento.

La directora Maggie Gyllenhaal explicó que el proyecto nació después de recibir la propuesta de Genesis para crear una obra conmemorativa dedicada a la inolvidable actriz. En un comunicado oficial expresó: “Siempre me ha fascinado Marilyn Monroe. Cuando Genesis me presentó la idea de un proyecto para celebrar su centenario, supe que quería colaborar para llevar esta historia a la pantalla”.

Gyllenhaal también señaló que la intención de Flesh Impact es acercar la figura de Monroe a las nuevas generaciones mediante una narrativa contemporánea. En ese sentido, afirmó que la película pretende mostrar a la actriz “a través de una mirada moderna que recupere su historia”, alejándose de los enfoques tradicionales para profundizar en la complejidad de una mujer que marcó una época dentro y fuera de la pantalla.

Durante una entrevista concedida a Vanity Fair, la cineasta reconoció que inicialmente sintió dudas antes de aceptar la dirección del proyecto debido a la enorme relevancia cultural que representa Monroe dentro del cine mundial. Sobre ese momento de reflexión comentó: “Por supuesto, conocía sus actuaciones más importantes y la trayectoria que dejó en vida. Pero pensé: no sé si soy la persona adecuada para este trabajo. Voy a tomarme un momento para ver qué surge”.

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En la misma conversación, la realizadora profundizó en los elementos que considera esenciales para construir este retrato cinematográfico de la actriz. Según explicó, la riqueza interpretativa de Monroe sigue despertando admiración décadas después de su fallecimiento. Al respecto manifestó: “Su actuación me resulta fascinante: extraña, salvaje y muy alegre, mezclada con algo terriblemente perturbador a la vez. Me pregunté qué habría sido de ella si hubiera tenido 60 años para vivir. ¿Qué cambiaría en el trabajo que haría ahora?”.

Considerada uno de los mayores íconos de Hollywood, Marilyn Monroe protagonizó películas que permanecen como referentes del cine clásico, entre ellas Some Like It Hot, How to Marry a Millionaire y Gentlemen Prefer Blondes, cinta que inmortalizó la interpretación de la canción Diamonds Are a Girl’s Best Friend, una de las secuencias más recordadas de su carrera.

Monroe falleció en 1962 a los 36 años. En aquel momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles calificó el caso como una muerte “posiblemente accidental”, mientras que la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa fue un “probable suicidio”. Desde entonces, las circunstancias de su muerte han dado origen a numerosas investigaciones y teorías que mantienen vigente el interés por su historia.

Además de Dakota Johnson y Ellen Burstyn, el elenco de Flesh Impact incluye a Sepideh Moafi y Peter Sarsgaard. La producción ha sido descrita como “una carta de amor a uno de los íconos más perdurables del cine”, y su estreno mundial está previsto para septiembre de 2026 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde buscará convertirse en uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados del año.