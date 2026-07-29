Más de la mitad de Inglaterra sufre sequía, según agencia de medioambiente

Junio fue el mes más caluroso desde el inicio de los registros meteorológicos en 1884, con récords de temperatura superados durante varios días consecutivos en una ola de calor excepcional.

Londres, Reino Unido/Más de la mitad de Inglaterra ha sido declarada en situación de sequía, mientras que julio va camino de convertirse en el mes más seco jamás registrado, anunció este miércoles el gobierno británico.

Una amplia zona del centro, este y sur del territorio "está sufriendo actualmente una sequía repentina", que se ha desarrollado "muy rápidamente debido a la combinación de precipitaciones muy escasas y temperaturas elevadas", indicó la Agencia Nacional de Medioambiente (AE) en un comunicado.

Según la AE, las precipitaciones de julio solo han alcanzado el 7% del nivel habitual para esta época del año, y apenas el 1% en el sur de Inglaterra.

Las regiones afectadas incluyen principalmente East Anglia (este), Hertfordshire, Gran Londres, el valle del Támesis, Hampshire y la isla de Wight, Devon, Cornualles, así como los West Midlands en el centro del país.

Otro tercio del territorio también está afectado por un periodo prolongado de tiempo seco.

"El nivel de los ríos está bajando, los agricultores se ven obligados a cosechar antes de lo previsto, aumenta el riesgo de incendios y millones de personas están sometidas a restricciones en el uso del agua", señaló la agencia.

"Estamos consumiendo agua más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla. Una segunda sequía estival consecutiva (tras 2025) constituye una situación de gravedad excepcional, que tendrá consecuencias duraderas para nuestro medioambiente, fauna y economía", advirtió Helen Wakeham, directora de Agua de la AE y presidenta del grupo nacional sobre sequía.

Este grupo pidió a las compañías de agua que "reparen las fugas con mayor rapidez" en la red de suministro, según indicó la secretaria de Estado responsable del agua, Emma Hardy, citada en el comunicado.

Inglaterra ya ha sufrido tres olas de calor desde mayo, y una cuarta está en curso, según la AE.

Junio fue el mes más caluroso desde el inicio de los registros meteorológicos en 1884, con récords de temperatura superados durante varios días consecutivos en una ola de calor excepcional.

El nuevo récord registrado fue de 38°C, el 26 de junio en Lingwood, en el este del país, según informó este miércoles la agencia meteorológica nacional, la Met Office.