Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Agustín Cedeño surca las olas y le da séptima medalla a Panamá

La delegación panameña suma una medalla en la competencia de Longboard en el surf de la cita centroamericana y caribeña.

Panamá/El surf panameño volvió a brillar en el escenario internacional. Agustín Cedeño firmó una actuación destacada en las aguas caribeñas al adjudicarse la medalla de plata en la final de la modalidad Longboard durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un mano a mano de alto nivel, el atleta panameño libró una reñida batalla ola a ola frente al mexicano Jonathan Melendres. Cedeño demostró técnica, control y temperamento sobre la tabla para registrar un puntaje total de 12.27, quedando muy cerca del azteca, quien se apoderó del oro con 13.60 unidades.

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A pesar de la ajustada diferencia, la actuación del panameño consagra su consistencia en el circuito regional y deja en alto la bandera del país en esta cita deportiva.

Con esta presea plateada, la delegación del Team Panamá suma su séptima medalla en el medallero general de Santo Domingo 2026.

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