Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Emily Santos se cuelga la de plata en 100 m pecho de natación para el Team Panamá

Panamá/En una final electrizante disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, la panameña Emily Santos Silva conquistó la medalla de plata en la prueba de los 100 metros pecho de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Santos Silva, quien saltó al agua con temple y determinación, detuvo el cronómetro en un tiempo de 1:09.35, asegurando el segundo lugar en el podio tras un mano a mano frenético en los últimos metros de la piscina. La medalla de oro fue para la mexicana Byanca Rodríguez, quien registró 1:08.60.

Con este metal plateado, el Team Panamá alcanza su sexta medalla en lo que va de la justa regional, consolidando una actuación destacada y manteniendo vivo el entusiasmo de la afición panameña. Santos vuelve a demostrar que el futuro —y el presente— del deporte acuático en el país tiene nombre y apellido.

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Terminó sexto

El panameño Raúl Antadillas terminó en la sexta posición de la final de los 100 metros pecho, rama masculina, con un registro de 1:03.49.

La prueba fue ganada por el puertorriqueño Xavier Ruiz quien completó la prueba en un 1:00.80.

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