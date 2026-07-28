Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Emily Santos y Raúl Antadillas a finales de natación por el Team Panamá

La delegación panameña podría sumar medallas en los 100 metros pecho, de las ramas masculina y femenina.

Panamá/Los nadadores panameños firmaron una jornada clasificatoria destacada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, asegurando su boleto para pelear por las medallas.

El arranque de la natación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejó buenas noticias para la delegación panameña. Los atletas Emily Santos y Raúl Antadillas completaron sólidas actuaciones en las pruebas clasificatorias de los 100 metros pecho, asegurando su presencia en las finales de sus respectivas categorías.

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En la rama femenina, Emily Santos dominó de principio a fin su serie clasificatoria, deteniendo el cronómetro en 1:10.29 minutos. Su registro la ubicó como el segundo mejor tiempo de la clasificación general, posicionándola como una de las fuertes candidatas al podio.

Por su parte, en la categoría masculina, Raúl Antadillas firmó un tiempo de 1:03.51 minutos tras finalizar en la tercera posición de su heat. Con este resultado, el panameño se clasificó en el sexto lugar del sumario general, sellando su pase a la lucha por los metales.

Ambos nadadores volverán a la pileta a las 6:00 p.m. en busca de las primeras preseas para la natación panameña en esta cita regional.