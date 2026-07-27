Juegos Centroamericanos y del Caribe | El 'Team Panamá' gana medalla de plata en ajedrez

Panamá/Ashley Castillo le dio la cuarta medalla al Team Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la disciplina de ajedrez, modalidad Rápido – Tablero 1. La panameña, Maestra Internacional (IM), sumó 11.5 puntos para quedarse con la medalla de plata.

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La presea llega en el marco del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez, que forma parte del programa oficial de Santo Domingo 2026 y se disputa en el Pabellón de Ajedrez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con jornadas del 25 al 28 de julio. En el certamen se reparten 24 medallas —ocho de oro, ocho de plata y ocho de bronce— entre las distintas modalidades, ramas y tableros.

Castillo, de 17 años y oriunda de Changuinola, se convirtió a inicios de este año en la primera mujer centroamericana en obtener el título de Maestra Internacional (IM) otorgado por la FIDE. La ajedrecista panameña ya contaba con experiencia en la cita regional: en los pasados XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 conquistó la plata en la modalidad individual y el bronce por equipos, además de dos preseas de bronce en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

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Sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebran un momento histórico: la edición de Santo Domingo 2026 conmemora el centenario de la justa, cien años después de que se disputaran por primera vez en Ciudad de México, en 1926. Esta edición también marca un récord al reunir 40 disciplinas deportivas —más que las contempladas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028—, entre ellas el debut del netball y los e-sports.

En total, más de 6,200 atletas de 37 países y territorios de la región compiten durante 16 días de justa, con México como campeón defensor tras su actuación en San Salvador 2023, donde conquistó 353 medallas (145 oros, 108 platas y 100 bronces).

Con información del COP