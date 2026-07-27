Juegos Centroamericanos y del Caribe | Puerto Rico supera a Panamá en el baloncesto femenino

Tras este tropiezo en el Grupo A , la selección de Panamá buscará su recuperación el próximo 29 de julio cuando se enfrente a Nicaragua.

Panamá/En un duelo de alta intensidad celebrado este 27 de julio en la Arena Banreservas, la selección de Puerto Rico derrotó a Panamá con un marcador final de 70-61, en el marco del baloncesto femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El conjunto panameño, a pesar de un inicio prometedor, no pudo sostener la ventaja y cedió ante la efectividad de las boricuas en los momentos determinantes del encuentro.

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El partido comenzó favorable para las panameñas, quienes se adjudicaron el primer cuarto con un parcial de 19-17. Sin embargo, la ventaja se esfumó en el segundo periodo cuando Puerto Rico reaccionó con un 20-15, manteniendo el control del ritmo de juego durante el resto del compromiso. Un factor estadístico determinante en el resultado fue la notable diferencia en los tiros libres: mientras que las puertorriqueñas tuvieron un 70% de acierto (19 de 27), Panamá apenas logró un 13% de efectividad en este rubro (3 de 24).

A nivel individual, la jugadora Lya González brilló por la escuadra nacional al encestar 19 puntos y repartir 6 asistencias, consolidándose como la líder ofensiva en la duela. Fue secundada por Sofia Ponce y Gabriela Gómez, quienes aportaron 10 unidades cada una. A pesar de que Panamá dominó en los rebotes totales (52 frente a 48 de sus rivales), las 24 pérdidas de balón pesaron en contra de sus aspiraciones.

Tras este tropiezo en el Grupo A, la selección de Panamá tiene marac de 1-1 y buscará su recuperación el próximo 29 de julio cuando se enfrente a Nicaragua. Por su parte, Puerto Rico llegará con el impulso de esta victoria para medirse ante Costa Rica en la misma jornada.

Con información de Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026