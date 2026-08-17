Béisbol U23 2026| El campeonato nacional entra en un punto clave. ¿Comó van los equipos y cuáles son los próximos juegos?

El certamen está por definir dos cupos para las semifinales y hay tres equipos que se los disputan.

Panamá/El tercer Campeonato Nacional de Béisbol U23 llega a un punto decisivo en la lucha por la clasificación a las semifinales y, aunque hay dos equipos con su puesto asegurado en esa instancia, quedan dos plazas por disputarse.

A falta de una jornada para que finalice la etapa preliminar, los conjuntos de Panamá Metro, cuyo récord es de nueve victorias y dos derrotas, y Coclé, con registro de ocho triunfos y cuatro pérdidas, tienen su lugar en la siguiente fase. En tanto que los conjuntos de Chiriquí Occidente, Panamá Oeste y Azuero luchan por los dos cupos restantes para la próxima ronda. La tabla de posiciones la cierra la Preselección U18 que tiene un triunfo en 11 presentaciones.

La pugna

Los occidentales se encuentran en el tercer lugar con un récord de siete victorias y cuatro derrotas. La cuarta posición la ocupan los azuerenses con una marca de cinco triunfos y siete pérdidas y los del 'West' son quintos con foja de 4-7.

De esos tres elencos, dos han disputado 11 juegos en el certamen por lo que afrontarían la última jornada con partidos pendientes. Panamá Oeste y Azuero tienen tres juegos programados para disputarse los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23. Ambos conjuntos están obligados a ganar para garantizar su presencia en las semifinales.

Otra serie clave de partidos será la que lleven a cabo Chiriquí Occidente y la Preselección U18. Los occidentales requieren una victoria para clasificar.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó en un comunicado que, en caso de ser necesarios, se reprogramarán los partidos entre Panamá Metro y Chiriquí Occidente y Panamá Oeste y la Preselección U18.

Últimos resultados

Las lluvias de los últimos días afectaron el desarrollo del calendario de juegos del último fin de semana, pero se lograron realizar varios juegos cuyos resultados fueron los siguientes:

Viernes 14 de agosto de 2026

Coclé 2-1 Azuero

Panamá Metro 10- 2 Chiriquí Occidente

Preselección U18 6-7 Panamá Oeste

Sábado 15 de agosto de 2026

Coclé 17-1 Azuero (Finalizado en 7 episodios)

Domingo 16 de agosto de 2026

Preselección U18 2-6 Panamá Oeste

Coclé 6-8 Azuero

Panamá Metro 3-6 Chiriquí Occidente

Próximos partidos

Viernes 21 de agosto de 2026

Panamá Oeste vs Azuero (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Chiriquí Occidente vs Preselección U18 (Estadio Mariano Rivera)

Panamá Metro vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Sábado 22 de agosto de 2026

Panamá Oeste vs Azuero (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Chiriquí Occidente vs Preselección U18 (Estadio Mariano Rivera)

Panamá Metro vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Domingo 23 de agosto de 2026

Panamá Oeste vs Azuero (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Chiriquí Occidente vs Preselección U18 (Estadio Mariano Rivera)

Panamá Metro vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Los juegos del viernes 21 se realizarán desde las 7:00 p.m. Los del sábado 22 y domingo 23 se llevarán a cabo en horarios de 3:00 p.m. y 10:00 a.m. , respectivamente.